“Che vergogna, si è portato le robe da casa” | Allenamento senza divise ufficiali: De Laurentiis contestato sui social

Piovono critiche su Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli è stato recentemente bersagliato sui social. Una caduta di stile imperdonabile.

Nono in classifica con 32 punti, a meno quattro dal quarto posto dell’Atalanta, il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a ospitare, tra le mura amiche del Diego Armando Maradona, l’Hellas Verona di Marco Baroni in occasione della 23esima giornata di campionato.

Una sfida, quella tra azzurri e gialloblù, che i primi saranno ovviamente chiamati a vincere per tenersi attaccati, vista anche la sconfitta esterna della Fiorentina contro il Lecce di qualche ora fa, al treno delle dirette concorrenti per un posto in Champions League.

Un posto nella massima competizione continentale che, data l’abissale distanza dalla prima posizione dell’Inter e la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, rappresenta per i partenopei l’obiettivo minimo da raggiungere a tutti i costi per salvare una stagione fin qui destinata al dimenticatoio.

Una stagione che, caratterizzata anche dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro la Beneamata di Simone Inzaghi, non ha mai visto i campani sui livelli dello scorso anno quando, di questi tempi, erano largamente e meritamente primi in classifica.

Napoli, Zielinski fuori dalla lista Uefa: il polacco andrà all’Inter a parametro zero

Era nell’aria ormai da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Piotr Zielinski è stato escluso dalla lista Uefa del Napoli. Un’esclusione, dettata dall’accordo a parametro zero ormai praticamente raggiunto dal giocatore con l’Inter, proposta direttamente dal presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Un presidente che, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, aveva provato a vendere l’ex Empoli e Udinese in Arabia la scorsa estate per racimolare qualche milione che sarebbe poi stato reinvestito per un altro centrocampista.

Soldi, chiaramente mai pervenuti nelle casse del Napoli, vista la permanenza in azzurro del classe ’94, la cui mancanza ha ovviamente irritato e non poco il patron campano il quale, dato anche il recente comportamento non proprio professionale del 29enne (compirà 30 anni il prossimo 20 maggio), avrebbe ordinato a Mazzarri di non schierarlo anche in gare di campionato fino alla fine della stagione. Un amore iniziato nel 2016, quello tra Zielinski e il Napoli, e finito in malo modo otto anni dopo.

Dalle piccole cose che si può capire la grandezza di una società calcistica e per me il Napoli ancora non lo è …

Il ragazzo in foto fa parte della primavera

Oggi si è allenato con la prima squadra , ma come si può notare nella foto si allena con il “kit” della primavera… pic.twitter.com/K2VOpDKI56 — Francesco (@ciak01) February 2, 2024

Napoli, non sei ancora grande: le critiche sui social non lasciano scampo

Pronto ad aprire i cancelli del Diego Armando Maradona all’Hellas Verona di Marco Baroni, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore è divenuto oggetto di critiche social da parte di alcuni utenti che su X (ex Twitter) hanno sottolineato, in maniera forse un po’ troppo negativa, quella che in realtà potrebbe essere solo una piccola gaffe non meritante tutta questa considerazione.

Una gaffe, se così vogliamo definirla, rappresentata dall’utilizzo, da parte di un giovane della Primavera, del kit d’allenamento della formazione Primavera durante un allenamento con la prima squadra. Una svista clamorosa, secondo alcuni, che, a ogni modo, non crediamo mini assolutamente la grandezza del Napoli, il quale, ora come ora, ha sicuramente cose più importanti a cui pensare.