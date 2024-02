Non m’importa se sei appena arrivato: tu vai fuori | De Rossi come il Sergente Hartman: escluso definitivamente

Roma, De Rossi ha preso la sua decisione: il giocatore non verrà inserito nella lista Uefa. Clamoroso quanto accaduto a Trigoria.

Reduce dalle due vittorie consecutive ottenute contro Salernitana ed Hellas Verona, la Roma di Daniele De Rossi si prepara ad ospitare, tra le mura amiche dell’Olimpico, il Cagliari di Claudio Ranieri in occasione del posticipo serale di lunedì 5 febbraio.

Una sfida, quella tra giallorossi e rossoblù che chiuderà il quadro della 23esima giornata di campionato in Serie A, la cui posta in palio vale moltissimo tanto per i padroni di casa, impegnati nella corsa al quarto posto, quanto per gli ospiti, alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I favori del pronostico sorridono ovviamente ai capitolini i quali, reduci, come detto, dalle due vittorie di fila contro Salernitana ed Hellas Verona, dovranno necessariamente portare a casa i tre punti contro la formazione sarda per tenersi vicini alle dirette concorrenti per un piazzamento Champions.

Avendo infatti disputato una partita in più rispetto ad Atalanta, Fiorentina, Lazio, Bologna e Napoli, i capitolini non potranno permettersi passi falsi che rallentino la propria corsa all’Europa dei grandi la quale, vista anche la precoce eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo da raggiungere a tutti i costi.

Roma, ufficiale Baldanzi: l’ex Empoli sarà giallorosso fino al 2028

La sessione invernale di trattative è ufficialmente terminata da poche ore. Una sessione che ha visto particolarmente attive molte squadre della nostra Serie A, tra cui sicuramente la Roma della famiglia Friedkin la quale, considerando solo i giocatori giunti a Trigoria e partiti da Trigoria, ha fatto registrare l’arrivo di tre nuovi elementi e le cessioni di due giocatori non rientranti nei piani di Daniele De Rossi.

Cinque operazioni in totale che, nel dettaglio, hanno visto andare via Belotti e Kumbulla, trasferitisi rispettivamente a Fiorentina e Sassuolo, e arrivare Huijsen in prestito dalla Juventus, Angelino in prestito dal Lipsia e Baldanzi a titolo definitivo dall’Empoli. Quest’ultimo, superate le visite mediche di rito, ha firmato un contratto che lo legherà alla Lupa fino al 30 giugno 2028.

Roma, Baldanzi fuori dalla lista Uefa: ecco perché

De Rossi avrebbe potuto sfruttarlo già nell’imminente spareggio contro il Feyenoord, valevole per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, ma l’esordio europeo di Tommaso Baldanzi dovrà attendere. Sono infatti tre i motivi che impediranno all’ex Empoli di essere inserito nella lista Uefa della Roma; vediamoli insieme:

1 – Per regolamento generale, che vale per tutti i club, solo tre nomi possono essere diversi rispetto alla prima fase. 2- L’accordo sul fair play finanziario formalizzato dai Friedkin stabilisce che la somma dei valori dei cartellini e degli ingaggi non aumenti tra arrivi e partenze in ogni sessione di mercato. 3- Gli ultimi arrivati, anche se in età da lista B, non possono essere inseriti come giovani della squadra poiché non cresciuti nel club da almeno due anni. Baldanzi, quindi, resterà fuori dai piani europei della Roma, la quale dovrebbe invece inserire Angelino e reintegrare Azmoun e Kristensen, rimasti fuori a settembre.

RETTIFICA: la Roma ha appena comunicato che Baldanzi rientrerà in lista UEFA, smentendo quindi l’indiscrezione.