Il comunicato era passato inosservato | Milan, UFFICIALE la cessione al City: in arrivo una contropartita

Nelle ultime ore di calciomercato i rossoneri hanno perfezionato alcune cessioni tra cui una che è molto significativa.

Uno dei modelli che più vanno di moda in questo preciso contesto e periodo storico nel calcio europeo è quello del Manchester City ed in generale delle squadre che compongono la galassia City e dei suoi proprietari arabi. Un modello che ovviamente ha avuto la sua spinta propulsiva grazie anche ai successi dei citizens negli ultimi anni.

Successi che sono arrivati soprattutto grazie all’impronta di gioco e alla filosofia che Pep Guardiola è riuscito a dare alla sua squadra. Quello che al momento viene considerato l’allenatore migliore e più influente al Mondo è addirittura, per alcuni, il migliore di tutti i tempi perché ha cambiato per sempre il modo di intendere il calcio.

Il Manchester City, che già aveva cambiato marcia e cominciato a vincere i primi titoli importanti dall’arrivo degli arabi in poi, ora con Guardiola è diventato una superpotenza mondiale, vince Premier League e coppe inglesi a ripetizione e, nel giugno scorso, è riuscito anche a mettere le mani sulla sua prima Champions League della storia.

Un progetto fatto di vittorie, bel gioco, tanti giovani del vivaio che crescono ed esordiscono in prima squadra ed uno stadio di proprietà che riesce a portare diversi introiti e guadagni sotto tutti i punti di vista. Un modello che dovrebbe essere seguito da tante squadre in giro per l’Europa e che, in Italia, soprattutto il Milan sta cercando di imitare e seguire.

Mercato, Chaka Traoré dal Milan al Palermo

Durante le ultime ore di calciomercato, intanto, un’affare è stato concluso proprio sull’asse Milan-City Group. Della galassia Citizens, infatti, fanno parte anche due squadre importanti europee come Palermo e Girona. I rossoneri hanno girato in prestito al Palermo il giovane attaccante esterno Chaka Traoré. La formula per la cessione dell’ivoriano è quella del prestito con diritto di riscatto.

Un riscatto fissato a dieci milioni di euro con i rossoneri che si sono assicurati anche l’eventuale 25% sulla futura rivendita dell’ivoriano. Cruciale per il passaggio al Palermo è stata anche la volontà del calciatore che ha preferito restare in Italia e passare dal Milan al club siciliano, invece di accettare le altre proposte che gli erano pervenute come quelle degli svizzeri del Losanna o degli inglesi del West Bromwich Albion.

Milan, un credito verso il City Group da riscuotere in futuro

Il club rosanero, quindi, potrà contare su un interessante giovane, esterno d’attacco classe 2004, che è cresciuto tra le giovanili del Parma e quelle del Milan. Con gli emiliani aveva già esordito in prima squadra e in Serie A nel 2021, prima di approdare in rossonero ed esordire in questa stagione anche in Champions League. A gennaio 2024, poi, sono arrivati i suoi primi gol da professionista con la maglia del Diavolo: contro il Cagliari in Coppa Italia e contro l’Empoli in Serie A.

Ora, per lui si apre queste nuova avventura al Palermo. Il Milan, intanto, chiude questo affare con uno dei club dell’emisfero City e si assicura, per il futuro, un credito nei confronti di tutto il gruppo che sicuramente, nelle prossime finestre di mercato, contraccambierà il favore ai rossoneri, magari con qualche preziosa cessione.