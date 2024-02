Cristiano Ronaldo, lo stop non era casuale: addio UFFICIALE all’Arabia | Esperienza in Corea: è già pronta la numero 7

Cristiano Ronaldo ha ricevuto la notizia poco. L’addio all’Arabia è stato già annunciato. Il giocatore volerà in Corea del Sud a chiudere la carriera.

Procede a gonfie vele l’esperienza in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Legato all’Al-Nassr dal gennaio dello scorso anno, l’asso portoghese è, senza alcun’ombra di dubbio, il fiore all’occhiello della rosa del connazionale allenatore, Luis Castro.

Un fenomeno senza tempo, l’ex Real Madrid e Manchester United, che, prossimo ai 39 anni (li compirà il 5 febbraio), sembra non avere alcuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Una passione smisurata, quella per lo sport più seguito al mondo, che ha portato il fuoriclasse lusitano ad accettare, poco più di un anno fa, la ricchissima corte del club gialloblù di Riad.

Un club, quello della capitale araba, al quale negli scorsi mesi era stato accostato anche l’ormai ex United, Jesse Lingard il quale, stando ad alcune voci di corridoio venute a galla recentemente, sarebbe stato contattato proprio dal classe ’85 col quale aveva condiviso lo spogliatoio nella stagione 2021-2022.

Conatti, in realtà mai confermati quelli tra i due ex compagni di squadra tre le file dei Red Devils, smentiti poche ore fa dalla notizia del trasferimento in Asia del centrocampista inglese. Un trasferimento, precisamente in Corea del Sud, la cui ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

Lingard, niente Arabia Saudita: il classe ’92 inglese vola in Asia

Rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza in Premier League col Nottingham Forest, che lo aveva ingaggiato a parametro zero nell’estate 2022, Jesse Lingard sarebbe potuto finire all’Al-Nassr dell’ex compagno al Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Secondo in classifica nella Saudi Pro League, a meno sette dal primo posto dell’Al Hilal, la società gialloblù avrebbe infatti potuto fare un tentativo per il duttile giocatore inglese che, lasciato a piedi dai Tricky Trees lo scorso giugno, ha alla fine deciso di volare in Asia dove pare ormai imminente la firma con un club sudcoreano.

Lingard riparte dall’Fc Seoul: firma vicinissima

Manca solo l’ufficialità, ma sembra ormai fatta per il trasferimento di Jesse Lingard all’Fc Seoul. Rimasto senza squadra dallo scorso 30 giugno, data in cui è terminato il contratto che lo legava al Nottingham Forest, il classe ’92 inglese ha deciso poco fa di accettare la corte del noto club sudcoreano.

Un club, quello capitolino, col quale l’ex West Ham e Manchester United dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il 31enne nato a Warrington dovrebbe quindi raggiungere la Corea del Sud lunedì per le visite mediche, al termine delle quali raggiungerà il ritiro della squadra a Kagoshima, in Giappone.