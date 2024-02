Mazzarri, pensavi di averla scampata? | Offerta dalla Turchia per l’insostituibile: lì il mercato è ancora aperto

Chiuso il mercato italiano e di quasi tutti i campionati europei, ma possono ancora arrivate offerte turche. Mazzarri trema.

Tra le big della nostra Serie A è sicuramente quella che più si è data da fare sul fronte calciomercato in questa finestra invernale 2024. Forse era anche quella che ne aveva maggiormente bisogno, ma Aurelio De Laurentiis lo aveva promesso e lo ha fatto.

La prima parte di stagione shock, che pesa ancora di più perché arrivata dopo il trionfo di maggio scorso e dello Scudetto conquistato, ha spinto il Patron degli azzurri a rimboccarsi le maniche, a mettere mani al portafogli e regalare a Walter Mazzarri alcuni calciatori per rinforzare sensibilmente la rosa a disposizione, quella con cui il tecnico livornese deve ora puntare al quarto posto.

Sono così arrivati nell’arco del mese di gennaio in totale quattro calciatori. Si tratta dell’esterno Mazzocchi della Salernitana, dell’attaccante Ngonge del Verona, del centrocampista/trequartista Traoré del Bournemouth e del centrocampista di contenimento Dendoncker dell’Aston Villa. Proprio l’arrivo del belga, poi, ha spinto Gaetano al prestito secco al Cagliari.

De Laurentiis, ad inizio mercato, aveva anche guadagnato circa 25 milioni di euro per la cessione di Elmas al Lipsia. Un mercato importante che va anche verso un’unica indicazione e direzione tattica. Con l’arrivo dei nuovi acquisti, infatti, si rinforza anche l’idea di Mazzarri di passare dal 433 di spallettiana memoria, alla sua amata difesa a tre ed un modulo che oscillerà tra il 343 ed il 3421.

Mercato Napoli, manca il difensore

L’unica pecca del mercato napoletano è quella di non essere riusciti a chiudere per un difensore. Il Napoli ci ha provato prima con Dragusin, poi con Buongiorno, poi soprattutto con Nehuen Perez dell’Udinese. L’accordo con il club friulano per il centrale argentino era anche molto vicino, ma alla fine non è stato chiuso l’affare anche a causa del rifiuto di Ostigard di trasferirsi in Friuli.

Un rifiuto che ha chiuso le porte all’arrivo di Perez per il quale il Napoli, comunque, dovrebbe riprovarci a giugno. Al momento, quindi, i difensori a disposizione di Mazzarri per la sua difesa a tre sono Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Ostigard e l’adattato Di Lorenzo che, dopo l’arrivo di Mazzocchi, potrà essere scalato molto più a cuor leggero nei tre della retroguardia.

Ostigard resta a Napoli, ma occhio alle sirene turche

Il norvegese Leo Ostigard, quindi, ha preferito restare a Napoli per giocarsi le sue carte con questo nuovo modulo che lui predilige rispetto a quello vecchio anche per l’abitudine di giocare in una difesa a tre (lo ha fatto ripetutamente nel Genoa). Mazzarri quindi potrà contare sul roccioso centrale scandinavo anche se per lui le sirene di altre squadre non si sono affatto spente.

Il calciomercato invernale, infatti, è chiuso in tutto i principali campionati europei, ma è ancora aperto in Turchia dove chiude ufficialmente soltanto il 9 febbraio. La minaccia turca è concreta per Mazzarri, soprattutto quella che porterebbe Ostigard al Fenerbahce. Il club gialloblù di Istanbul ha preso Bonucci, ma ha perso Becao per infortunio e il norvegese del Napoli potrebbe essere un’ottima opzione per rinforzare la retroguardia.