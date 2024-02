Volevamo prendere Kent per levarti dal campo | Lotito, la strategia era chiara: silurato un titolarissimo di Sarri

La Lazio aveva praticamente chiuso per l’arrivo dell’esterno inglese che avrebbe sostituito uno dei titolari attuali di Sarri.

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa senza particolari sussulti e con le big della nostra Serie A che non hanno cambiato di molto le rose a disposizione dei loro allenatori. Qualcosa in più è stata fatta da Napoli e Roma, ma anche dalla Juventus che ha messo a segno il colpo Alcaraz. Sono rimasti pressoché gli stessi invece gli organici a disposizione di Inter, Milan, Atalanta e Lazio.

Soprattutto il club biancoceleste, infatti, ha chiuso questa finestra di mercato senza acquisti. L’obiettivo della Lazio e la richiesta del tecnico Maurizio Sarri era quella di rinforzare la squadra con un esterno d’attacco che potesse dare maggiore imprevedibilità e opzioni alla prima linea.

Durante tutto il mese di gennaio sono stati sondati i nomi di Candreva, Rafa Silva, Bernardeschi e Cambiaghi, ma poi, un po’ per i veti di Sarri ed un po’ per i prezzi troppo alti chiesti per i cartellini di alcuni di loro, non se n’è fatto nulla. Durante le ultime ore di mercato, però, il ds Fabiani era riuscito a chiudere per un esterno d’attacco.

La Lazio, infatti, aveva trovato l’accordo con il Fenerbahce per l’arrivo, in prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro, dell’inglese Ryan Kent. L’affare per il calciatore, che in passato si è messo in mostra soprattutto con la maglia dei Rangers Glasgow e che è cresciuto nelle giovanili del Liverpool, è però saltato proprio pochi minuti prima della chiusura ufficiale della sessione di calciomercato.

Salta Kent, la Lazio senza vice Felipe Anderson

Il motivo per cui non si è concretizzata l’acquisizione di Kent da parte della Lazio è da ritrovare in alcuni arretrati che il calciatore deve ancora riscuotere dal Fenerbahce e che, firmando per il club della Capitale, temeva di perdere. Per queste ragioni, quindi, l’inglese è rimasto in Turchia e Sarri dovrà continuare la stagione con gli esterni d’attacco che attualmente ha a disposizione.

Tra questi c’è anche Felipe Anderson che però dovrebbe essere al termine della sua avventura con la Lazio. Il brasiliano, infatti, ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e, per ora, ha rifiutato ogni proposta del club per prolungarlo. I dirigenti biancocelesti si erano spinti anche ad offrire una cifra pari a 3.5 milioni di euro netti a stagione, tra parte fissa e bonus.

Felipe Anderson non rinnova, per lui c’è la Juve?

Niente da fare. Felipe Anderson ha rifiutato ogni proposta ed ora si appresta a giocare gli ultimi mesi con la maglia della Lazio. Da luglio prossimo sarà quindi svincolato, ma in questi mesi il suo entourage discuterà con altre squadre per un possibile accordo. Su di lui sembra esserci soprattutto l’interesse della Juventus che pare si sia già fatta avanti per sondare il territorio.

La richiesta dell’esterno ex West Ham e del suo entourage è di quelle importanti e raggiunge i 4 milioni di euro netti annui. Si tratta di una cifra non indifferente per un calciatore che ha già superato i 30 anni. Questo cifra, unita all’incertezza su chi sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione, pone dei dubbi sull’affare Felipe-Juventus, ma siamo sicuri che il cartellino a costo zero del brasiliano farà comunque gola a tanti altri club.