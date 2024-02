Non siamo al mercato del pesce | Vincenzo Italiano, porta in faccia dolorosissima: l’ha ‘causata’ Belotti

L’acquisto di Andrea Belotti ha bloccato un altro colpo last minute della Fiorentina per rinforzare l’attacco, ecco cosa è successo

Il mercato di gennaio ha regalato a Vincenzo Italiano due nuovi giocatori italiani, Davide Faraoni dal Verona e Andrea Belotti dalla Roma. Con questi nuovi innesti la Fiorentina proverà ad arrivare in fondo sui tre fronti in cui è impegnata. La squadra toscana è, infatti, alle semifinali di Coppa Italia, in corsa per il quarto posto in campionato, distante al momento due punti, e in procinto di iniziare la fase finale di Conference League in cui parte tra le favorite per la conquista del trofeo europeo.

Un andamento sulla falsa riga della scorsa stagione per la Viola che, rispetto a un anno fa, risulta indebolita in fase offensiva a causa della partenza di Cabral e Jovic, sostituiti da Nzola e Beltran che hanno fin qua deluso le aspettative con la loro scarsa incisività in fase realizzativa.

Per questo motivo Vincenzo Italiano aveva espressamente richiesto al patron Commisso un nuovo centravanti per consentire un salto di qualità e concretizzare l’importante mole di gioco espressa dalla squadra.

Nell’ultimo giorno di trattative è arrivato Belotti in prestito. Il giocatore vuole conquistarsi la convocazione per gli Europei che si disputeranno a giugno in Germania e per farlo dovrà tornare decisivo in area di rigore come è stato nella sua parentesi a Torino.

Brian Rodriguez e il colpo mancato per la Fiorentina, ci ha provato fino all’ultimo

Sono stati tanti i nomi accostati alla Viola in questo mese di gennaio per quanto riguarda il reparto avanzato. Tra questi anche l’uruguaiano Brian Rodriguez che è stato vicino al trasferimento a Firenze. Con il Club America si era quasi giunti ad un accordo, poi tutto è saltato per alcune divergenze.

Firenzeviola.it, però, svela un interessante retroscena. In preda alla disperazione, Commisso avrebbe riallacciato i rapporti coi messicani per capire la fattibilità di un colpo last minute ma quest’ultimi sono rimasti molto infastiditi dal comportamento dei toscani e si sono rifiutati di sedersi di nuovo a un tavolo per imbastire la trattativa.

Andrea Belotti pronto per esordire con la Fiorentina, Italiano si aspetta molto da lui

Andrea Belotti è stato incensato dal suo nuovo allenatore, consapevole dell’impegno e della professionalità che metterà in questa sua nuova avventura.

L’attaccamento alla maglia e lo spirito di sacrificio non sono mai mancati nemmeno nella Capitale e i tifosi sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.