Lautaro è molto più forte di Vlahovic | A dirlo non è un tifoso ma una fonte autorevole: organizza i premi della Lega Serie A

Domenica sera andrà in scena il derby d’Italia che sarà anche la sfida tra i due migliori bomber della Serie A.

Ci siamo. L’attesa sta per terminare. Domenica sera a San Siro andrà in scena il match più importante di questa stagione di Serie A, il match che può decidere le sorti dell’intero campionato. Inter-Juventus, valevole per la 23esima giornata della massima serie, è una di quelle partite a cui tutti vogliono assistere e nessuno vuole perdersi.

Non solo perché si trovano di fronte due delle tre squadre più amate e vincenti d’Italia, non solo perché è la rivalità più lunga e antica del nostro calcio e questa gara viene rinominata il derby d’Italia, non solo perché è la partita più giocata in assoluto nella storia della Serie A. Questa volta Inter-Juventus può decidere davvero uno Scudetto ed una stagione.

Molto probabilmente, però, sarà più decisiva per la Juventus che per l’Inter. Eh sì, perché se i bianconeri dovessero perdere lo scontro diretto di Milano andrebbero a meno quattro dai nerazzurri, ma con una partita giocata in più e quindi con la seria prospettiva di essere potenzialmente a meno sette e quindi virtualmente fuori dalla lotta Scudetto. Un pareggio, o una vittoria della Juve, invece, lascerebbe tutto ancora aperto.

Juventus e Inter, però, sarà anche la sfida dei bomber, dei due calciatori più forti e rappresentativi delle due squadre, sarà anche la sfida tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. All’andata furono proprio loro due a decidere il match dello Stadium che terminò con un pareggio per 1-1. Il serbo aprì le marcature, smarcandosi dentro l’aerea e battendo con un preciso piatto Yann Sommer, mentre l’argentino, con un classico movimento dei suoi da rapace d’aerea di rigore, pareggiò i conti su assist di Marcus Thuram.

Lautaro-Vlahovic, l’ottimo stato di forma dei due bomber

Tra i due la sfida si rinnoverà domenica sera a San Siro. Al momento la classifica dei cannonieri parla chiaro. Lautaro Martinez ha un ritmo impressionante: 19 gol in 19 partite, la media di una rete ogni match in cui è stato impiegato, e il trono dei bomber che, a meno di clamorosi colpi di scena, finirà a lui a fine stagione. Dusan Vlahovic insegue a quota dodici gol, ma con diversi mesi in cui è stato a digiuno o comunque poco protagonista.

Al big match di San Siro, infatti, arrivano entrambi in un momento di forma impressionante. Il bomber serbo, dopo un ottimo inizio e alcuni mesi difficili passati tra panchine, noie muscolari e litigi in campo, ora si è ripreso alla grande e ha realizzato sette gol nelle ultime sei partite di campionato. L’argentino, d’altro canto, dopo l’infortunio patito a metà dicembre, ha realizzato cinque gol nelle ultime cinque partite giocate, comprese le due reti pesantissime contro Napoli e Fiorentina, tra Supercoppa Italiana e Serie A.

Lautaro-Vlahovic, la scelta dell’EA SPORTS

Nella sfida tra i due, però, c’è chi ha già deciso. Una decisione che ha fatto molto discutere. Nonostante il mese di gennaio sia stato il mese di Dusan Vlahovic, infatti, l’EA SPORTS, che organizza il premio come miglio calciatore del mese, ha scelto Lautaro Martinez come testimonial in una delle carte che rappresentano il mese appena trascorso.

Una decisione che è stata anche comunicata sui social e attraverso il profilo ufficiale X in cui viene ritratto il bomber argentino in una Card che esulta dopo un gol realizzato. Una predilezione? O semplicemente un riconoscimento per quello che, almeno fino a questo momento, è stato il calciatore più forte e decisivo dell’intera Serie A? Staremo a vedere.