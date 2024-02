Prende la 9 di Higuain | Darwin Nunez in Serie A: il ds non lo può tesserare subito, visite mediche l’1 luglio

Fu uno dei grandi colpi di mercato di due estati fa, adesso potrebbe sbarcare in Italia e nel nostro campionato.

Il suo arrivo in Premier League avvenne contestualmente a quello di Erling Braut Haaland al Manchester City. Era l’estate 2022: Pep Guardiola e Jurgen Klopp, rivali storici degli ultimi anni di Premier, vedevano una sorta di rivoluzione all’interno del proprio spogliatoio, una sorta di nuova era.

Le due società più importanti e vincenti di Inghilterra degli ultimi anni, dopo anni e stagioni passate a giocare e vincere senza una vera prima punta, decidono di investire sul grande attaccante, sulla punta di peso che doveva cominciare a garantire anche i gol facili, quelli sporchi e da veri numeri nove.

Il norvegese, come tutti sappiamo, non deluderà le attese e arriverà a conquistare, al suo primo anno in Inghilterra, uno storico Triplete di trofei, oltre che la classifica dei cannonieri in maniera perentoria e praticamente senza veri avversari, Kane a parte. Il Liverpool, invece, non ha avuto le risposte che si aspettava, almeno fino ad adesso, dal suo di bomber acquistato a suon di milioni: Darwin Nunez.

La punta uruguaiana arriva in Inghilterra per la cifra record di 75 milioni di euro più 25 di bonus, ma fatica ad adattarsi subito al nuovo calcio. Dopo aver realizzato la bellezza di 34 reti in 41 partite, tra tutte le competizioni, con la maglia del Benfica nella stagione precedente, ne segna solo nove nel suo primo anno di Premier, con l’aggravante di alcuni gol facili falliti in maniera clamorosa.

Liverpool, delusione Darwin Nunez

In questa stagione Darwin sta trovando una continuità di prestazioni e di realizzazioni leggermente diversa e ha messo a segno sette reti in campionato, 11 tra tutte le competizioni. Non sono ancora abbastanza, però, soprattutto se si considera l’enorme cifra sborsata dal Liverpool per ingaggiarlo e farlo sbarcare in Premier League.

A fine stagione, come è ormai risaputo, Klopp non sarà più l’allenatore del Liverpool e questo pone un grosso punto interrogativo anche sul futuro di quello che in Patria viene definito il nuovo Cavani. E, proprio come l’ex attaccante di Paris Saint Germain e Napoli, Nunez potrebbe trovare il suo habitat naturale, per caratteristiche, proprio nella nostra Serie A.

Darwin in Italia. Arriva al posto di Osimhen

Anche se in passato si era fatto il suo nome in ottica Juventus e come possibile sostituto di Dusan Vlahovic, l’ipotesi che appare più probabile, al momento, è che Darwin possa vestire proprio la maglia numero nove che fu del suo connazionale e di Gonzalo Higuain. Quella maglia numero nove del Napoli che in estate dovrebbe liberarsi, vista l’imminente e annunciata cessione di Osimhen.

Il suo erede, quindi, potrebbe essere proprio l’uruguaiano del Liverpool sul quale sarebbe reinvestita parte della somma che De Laurentiis ricaverebbe dalla cessione di Osimhen. Darwin, come detto, potrebbe trovare nuova linfa dalla Serie A e dal nostro campionato, tornando a fare la differenza così come avveniva in Portogallo con la maglia del Benfica.