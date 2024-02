Doveva essere l’erede designato di Chiellini | Ma ha scelto il rossonero: Allegri lo ha saputo così

L’ex Juventus ha scelto il Milan: attualmente all’estero, l’ex compagno di Chiellini torna subito in Serie A e dice sì a Stefano Pioli. Allegri spiazzato.

Il pareggio casalingo di sabato sera contro l’Empoli di Davide Nicola ha purtroppo rallentato la corsa scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri. Una corsa scudetto che vede ora la Vecchia Signora occupare la seconda posizione con un punto di ritardo sul primo posto dell’Inter di Simone Inzaghi.

Una formazione, quella nerazzurra, che, uscita vittoriosa dall’Artemio Franchi di Firenze grazie al 19esimo gol in campionato di Lautaro Martinez, si prepara a ospitare proprio i bianconeri in quello che, domenica 4 febbraio alle 20.45, sarà il big match della 23esima giornata.

Un match che, in caso di successo meneghino, farebbe scivolare potenzialmente a meno sette i piemontesi i quali, con una partita in più rispetto alla compagine lombarda (l’Inter recupererà il match della 21esima giornata contro l’Atalanta il prossimo 28 febbraio) vedrebbero ridursi notevolmente le proprie possibilità di conquistare lo scudetto.

Uno scudetto che, mancante all’ombra bianconera della Mole dalla stagione 2019-2020, non è stato neanche lontamente sfiorato nelle successive tre annate, chiuse in quarta (2020-2021 e 2021-2022) e settima posizione (2022-2023 con penalizzazione di dieci punti).

Juventus, l’erede di Chiellini mandato via senza troppi complimenti

Chiusa negli Stati Uniti una carriera ricca di successi con la maglia della Juventus addosso, Giorgio Chiellini è stato sicuramente uno dei migliori difensori della storia bianconera. Un difensore, ritiratosi ufficialmente lo scorso 12 dicembre, che, soprattutto negli ultimi anni passati a Torino, ha condiviso lo spogliatoio con quello che da molti tifosi e addetti ai lavori era considerato il suo perfetto erede.

Un erede, giunto in riva al Po nel luglio 2019, affermatosi fin da subito nelle rotazioni dell’allora tecnico juventino, Maurizio Sarri, il quale dovette però rinunciare a lui per tutta la seconda metà della stagione 2019-2020 a causa di un grave infortunio al ginocchio rimediato nella sfida contro la Roma del 12 gennaio 2020. Un infortunio, smaltito completamente dopo sette mesi passati in infermeria, che ne limitò comunque l’utilizzo da parte di Andrea Pirlo, nel frattempo sedutosi sulla panchina della Juventus per la stagione 2020-2021, al punto da accettare, una volta finito il campionato, la cessione prima in prestito e poi a titolo definitivo all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Milan, idea Demiral: l’ex Juventus e Atalanta può tornare subito in Serie A

Trasferitosi agli arabi dell’Al-Ahly lo scorso 19 agosto al termine di un’operazione che ha visto confluire nelle casse dell’Atalanta, 18 milioni di euro, Merih Demiral potrebbe tornare presto in Serie A per legarsi al Milan di Stefano Pioli.

Stando a quanto venuto a galla in queste ore, l’ex difensore, tra le altre, di Juventus e Sassuolo, sarebbe infatti recentemente diventato un obiettivo della società rossonera, desiderosa di rinfozare il proprio pacchetto arretrato con un elemento duttile ed esperto che già conosce il campionato italiano. Un elemento che, sebbene non proprio centrale nei piani del club arabo, dovrà inevitabilmente accettare una riduzione d’ingaggio affinché l’affare possa andare in porto. Al momento non sembrano esserci margini di manovra, ma nel calcio si sa, non è mai detta l’ultima parola.