Non m’interessa di chi sei figlio, io non ti voglio | Marotta durissimo con l’erede della leggenda: costretto a firmare in Serie C

Inter, il figlio d’arte non seguirà le orme del padre. Giocherà in Italia, ma in Serie C. L’ingaggio è stato ufficializzato poche ore fa.

Federico Chiesa, Marcus Thuram, Erling Haaland, Timothy Weah e Thiago Alcantara sono solo alcuni dei tanti figli d’arte che hanno deciso di seguire le orme paterne e diventare calciatori professionisti. Calciatori che, magari con caretteristiche e fortune diverse rispetto ai padri, hanno avuto e hanno tuttora la possibilità di farsi conoscere e giocare ad alti livelli.

Di figli d’arte il nostro massimo campionato ne è attualmente pieno: oltre ai poc’anzi menzionati Federico Chiesa, Marcus Thuram, e Timothy Weah, figli rispettivamente degli ex Serie A, Enrico Chiesa, Lilian Thuram e George Weah, nel nostro massimo torneo militano infatti anche altri giocatori i cui padri sono stati calciatori professionisti (e che hanno giocato in Italia).

Basti pensare a Daniel Maldini, figlio e nipote dei più noti Paolo e Cesare, a Riccardo Sottil, figlio dell’ex difensore e oggi allenatore, Andrea, a Giovanni Simeone, figlio del più conosciuto Diego Pablo; insomma tanti calciatori ai quali, tenendo sempre presente il calcio professionistico nostrano, si è recentemente unito il figlio di un altro ex calciatore passato nel Bel Paese a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90.

Un ex calciatore, precisamente un ex leggenda dell’Inter, che con la maglia del Biscione addosso ha portato a casa una Supercoppa Italiana nel 1989, vinta contro la Sampdoria, e una Coppa Uefa nella stagione 1990-1991, conquistata al termine della doppia finale tutta italiana contro la Roma.

Non solo in Serie A, ecco dove giocano altri conosciutissimi figli d’arte

In Serie A, come detto, sono vari i figli di ex calciatori attualmente in attività. Un gruppo ben nutrito, quello dei figli d’arte al momento militanti nel nostro massimo campionato, che, se estendessimo il nostro raggio di considerazione oltre i confini nazionali, diverebbe ancora più folto con la presenza di vari altri elementi tuttora impegnati con altri club europei.

Elementi come Thiago Alcantara, Erling Haaland e Kasper Schmeichel, i quali, figli rispettivamente di Mazinho, Alf-Inge Haaland e Peter Schmeichel, hanno fatto o stanno facendo molto bene con le maglie di Liverpool, Manchester City e Anderlecht.

Klinsmann, il figlio Jonathan sbarca in Italia: giocherà in Serie C col Cesena

Jonathan Klinsmann è ufficialmente, da qualche giorno, un nuovo giocatore del Cesena. Figlio del più famoso, Jurgen, che ha militato nell’Inter dal 1989 al 1992, il portiere classe ’97 è, da giovedì 1 febbraio, un nuovo giocatore del Cesena.

Una trattativa, quella per l’estremo difensore classe ’97, che la società bianconera ha chiuso velocemente una volta ottenuto il nulla osta dalla Fifa. Un nulla osta in seguito al quale l’ex Los Angeles Galaxy ed Hertha Berlino è stato immediatamente inserito in rosa con il ruolo di secondo portiere. Un ruolo, questo, che il 26enne (compirà 27 anni il prossimo 8 aprile) nato a Monaco di Baviera ricoprirà almeno fino al ritrovamento della giusta condizione prima di poter essere impiegato dal tecnico cesenate, Domenico Toscano.