Volete Cambiaso? Dateci lui | Giuntoli stuzzica Florentino Perez: si torna a respirare l’affare ‘Cristiano Ronaldo’

Dopo il grande affare CR7 di qualche anno fa, Juve e Real tornano a parlare di mercato e di calciatori da acquistare.

Nella Juventus di Massimiliano Allegri che ad inizio stagione, secondo molti, avrebbe potuto puntare al massimo ad una qualificazione in Champions League, era inferiore ad Inter, Milan e Napoli e che invece ora si sta giocando le sue chance per arrivare fino in fondo in campionato; ci sono diversi calciatori sottovalutati che stanno dando molto di più rispetto a quanto ci si aspettava.

Al di là della scoperta Kenan Yildiz, infatti, ci sono diversi gregari che, oltre ad essersi conquistati il posto da titolare nell’undici di partenza dell’allenatore bianconero, stanno anche meravigliando in quanto a continuità di prestazioni.

Tra questi non può non essere citata gente come Federico Gatti, Weston Mckennie e Andrea Cambiaso. Gregari, gente che non è stata baciata dalla Dea Fortuna in quanto a classe e piedi fatati, ma che con impegno, caparbietà e carattere, sta incarnando alla perfezione lo stile Juve. Quello stile di una squadra che non molla mai, ci crede fino alla fine e riesce ad ottenere i risultati con tanta abnegazione.

Tra questi abbiamo citato anche quello meno pubblicizzato e, forse, quello da cui meno ci si aspettava questo ottimo rendimento. Andrea Cambiaso, infatti, era partito senza le luci dei riflettori puntati addosso, ma ora è un titolare inamovibile di Max Allegri. La Juve lo acquistò due estati fa dal Genoa, ma poi lo lasciò in prestito a Bologna per farlo giocare.

Sorpresa Cambiaso, uno dei migliori bianconeri in stagione

Durante la scorsa estate, dopo essere rientrato dal prestito al Bologna, è stata l’unica faccia nuova, insieme a Timothy Weah, nel ritiro della Juventus. All’inizio si pensava addirittura ad una sua nuova partenza in prestito, ma alla fine il ragazzo è rimasto, si è conquistato il posto da titolare e sta meravigliando tutti per la continuità nelle prestazioni e per l’impronta che lascia all’interno dei match della squadra.

Di lui si apprezzano la capacità di essere determinante e decisivo in entrambe le fasi ed anche i numeri stagionali non sono niente male. Un gol e tre assist fin qui per l’esterno classe 2000 che ha anche la capacità di giocare sia a destra, ruolo che predilige, che a sinistra. Duttilità e rendimento che sono balzate all’attenzione del Real Madrid che cerca un rinforzo nel ruolo di terzino.

Cambiaso per Mendy, l’idea della Juventus

L’ottimo rapporto che c’è tra le due società, con Florentino Perez che era molto amico con l’ex Presidente Andrea Agnelli con cui hanno ideato e mantenuto in piedi l’ipotesi della Superlega, potrebbe facilitare un’operazione che entrerebbe nel vivo in estate, ma che prenderebbe corpo solo attraverso uno scambio.

Cristiano Giuntoli, infatti, sarebbe interessato a Ferlan Mendy, terzino sinistro francese del Real Madrid, che ultimamente ha avuto un po’ di problemi con gli infortuni, ma che qualche anno fa era considerato uno dei migliori interpreti nel ruolo e veniva preferito da Didier Deschamps come titolare a sinistra al posto di Theo Hernandez. Cambiaso per Ferlan Mendy, quindi, per una trattativa che potrebbe accendersi durante la prossima finestra di mercato.