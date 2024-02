Sorpresa Pioli, da Giroud a GirOUT: il 9 ha ufficializzato l’addio a giugno | Scoppia il caso mediatico, accetta il Fulham

Giroud lascerà il Milan a fine stagione. Il Diavolo parte alla ricerca del sostituto. Il giocatore ha scelto di trasferirsi al piccolo Fulham.

Pronto a far visita al Frosinone di Eusebio Di Francesco in occasione dell’anticipo di sabato 3 febbraio in programma alle 18.00, il Milan di Stefano Pioli fa i conti con una sessione invernale di trattative che non ha portato gli effetti sperati.

Alla ricerca quasi disperata di un attaccante che facesse tirare di tanto in tanto il fiato al non più giovanissimo Olivier Giroud, il Diavolo ha fatto registrare, almeno per quanto riguarda gli acquisti, solo gli arrivi dei difensori, Matteo Gabbia, rientrato dal prestito agli spagnoli del Villarreal, e Filippo Terracciano, acquistato a titolo definitivo dall’Hellas Verona.

Due acquisti, ai quali si contrappongono le cessioni in prestito di Rade Krunic (Fenerbahçe), Marco Pellegrino (Salernitana), Luka Romero (Almeria) e Chaka Traorè (Palermo), che, per quanto graditi vista l’emergenza difensiva, non hanno comunque soddisfatto tifosi e addetti ai lavori, i quali si sarebbero aspettati l’acquisto di almeno un centravanti.

Un centravanti, magari giovane e con una già discreta esperienza alle spalle, che avrebbe fatto sicuramente comodo al tecnico parmigiano dei meneghini il quale, per l’imminente impegno esterno contro il Frosinone, dovrebbe affidarsi ovviamente a Olivier Giroud, capocannoniere della squadra in campionato con dieci gol e terzo nella classifica cannonieri alle spalle di Dusan Vlahovic (12) e Lautaro Martinez (19).

Milan, ipotesi rinnovo per Giroud: la decisione è nelle mani del francese

Legato al Milan dal luglio 2021, Olivier Giroud potrebbe restare in rossonero anche per la stagione 2024-2025. Sebbene il contratto del centravanti francese scada il prossimo 30 giugno, le possibilità che le parti arrivino a un nuovo accordo sono molto buone. Ovviamente tutto dipenderà dalla volontà dell’ex Arsenal e Chelsea di accettare le condizioni che la società di Gerry Cardinale potrebbe presentargli nelle prossime settimane.

Condizioni, ovviamente al ribasso, visti anche i 38 anni che il giocatore transalpino compirà il prossimo 30 settembre, che, qualora non venissero accettate, non comprometterebbero comunque i rapporti tra club e giocatore, i quali si saluterebbero con affetto e stima anche in ricordo di quello scudetto conquistato meritatamente al termine della stagione 2021-2022.

Milan, sfuma Broja dal Chelsea: l’attaccante albanese ha scelto il Fulham

Chiusasi ufficialmente poche ore fa, la sessione invernale di trattative non ha portato molte gioie in casa Milan. Eccezion fatta per gli arrivi di Gabbia dal Villarreal e Terracciano dall’Hellas Verona, il Diavolo non è riuscito a ingaggiare quell’attaccante tanto desiderato da Stefano Pioli.

Un attaccante, che il club rossonero aveva individuato tra le file del Chelsea, rispondente al nome di Armando Broja il quale, sebbene tentato fino all’ultimo, ha però deciso di restare a Londra sposando la causa del Fulham, che lo ha prelevato dai Blues con la formula del prestito secco fino a fine stagione.