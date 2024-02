The last Mertens | La leggenda del Napoli si svincola e firma un contratto di 5 mesi: pronto il ritorno in Serie A

Il miglior marcatore della storia del Napoli potrebbe tornare sotto l’ombra del Vesuvio prima di un ritiro che ormai sembra inevitabile.

Una bandiera del Napoli, uno dei calciatori azzurri più amati di sempre che però non ha fatto in tempo a vincere lo Scudetto perché è rimasto svincolato proprio l’estate in cui Luciano Spalletti si apprestava a costruire la squadra che avrebbe poi dominato la Serie A e riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni.

Lui è Dries Mertens, a Napoli soprannominato Ciro perché praticamente adottato dai tifosi come uno nato nel capoluogo campano, e del Napoli è diventato il miglior goleador di tutti i tempi, superando mostri sacri come Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne e Marek Hamsik. 148 gol in 397 partite tra tutte le competizioni e la sensazione che sarà difficile superare il belga.

Mertens che, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista che ha lasciato un po’ tutti di stucco e con quell’alone di tristezza e malinconia inevitabile quando si parla di un campione tanto amato dai tifosi e dagli appassionati di calcio che è arrivato ad una certa età e ammette di cominciare a pensare al ritiro dal calcio giocato.

Dries compirà 37 anni tra qualche mese, ma non si sente più in grado di continuare a giocare a lungo e lo fa capire con queste parole rilasciate alla tv belga VTM a cui ha rivelato di voler lasciare l’attività agonistica. Queste le sue dichiarazioni: “Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio”.

Mertens, le dichiarazioni sull’addio al calcio

Poi, Mertens specifica: “Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia – ha spiegato l’attaccante del Galatasaray -. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare”.

Il belga, infine, spiega nello specifico il vero motivo che lo sta spingendo al ritiro dal calcio giocato: “Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente”.

Mertens, l’ipotesi romantica per il suo fine carriera

Non è ancora decisa la data del suo addio definitivo al calcio, ma a questo punto potrebbe essere identificata nella prossima estate. Questi, in quel caso, quindi, sarebbero gli ultimi cinque mesi della carriera di Mertens che potrebbe anche decidere di fare una scelta di cuore, svincolarsi dal Galatasaray e offrirsi da svincolato al Napoli e a Walter Mazzarri.

Un rinforzo di esperienza, leadership e cuore che potrebbe aiutare il Napoli in quella che al momento viene considerata una vera e propria impresa: la qualificazione alla prossima Champions League. Gli scenari potrebbero aprirsi nelle prossime ore e avrebbero davvero del clamoroso, ma designerebbero anche la fine giusta di una storia d’amore intensa e romantica, quella tra Dries Mertens ed il suo Napoli.