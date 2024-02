L’ho preso perchè convinto fosse Maicon | Tiago Pinto, ultimo regalo a De Rossi: arriva un terzino da 20 milioni

Dopo gli arrivi di Baldanzi e Angelino il direttore sportivo portoghese, nel suo ultimo mercato a Roma, non è ancora sazio.

Il giovane Huijsen ed un mercato che si era fermato lì, poi due acquisti che possono diventare tre dopo l’arrivo e l’insediamento di Daniele De Rossi. Sarà un caso, ma il divorzio con José Mourinho arrivato ormai più di due settimane fa, ha rinvigorito anche la società romanista che è diventata la protagonista assoluta, almeno tra le grandi, di queste ultime ore di mercato.

Che ci fosse ormai una spaccatura lampante tra l’allenatore portoghese e la società giallorossa era ormai chiaro, ma non si pensava fosse così profonda. Lo era talmente tanto, invece, da condizionare un mercato intero e che, fino all’esonero dello Special One e l’arrivo di Daniele De Rossi, si era mosso soltanto con l’arrivo in prestito secco del giovane, classe 2005, Hijusen.

Non sappiamo se è solo un caso, quindi, e se comunque i Friedkin avrebbero cercato le occasioni giuste anche con Mou ancora in panchina, ma fatto sta che Daniele De Rossi, con i sei punti su sei conquistati all’esordio contro Verona e Salernitana, si è meritato la fiducia e una mano dalla società che sta facendo di tutto per costruire una squadra che possa lottare per il quarto posto.

E, così, durante gli ultimi giorni del suo mandato come direttore sportivo della Roma, l’altro portoghese a cui è stato già dato il ben servito, Tiago Pinto, si è trovato a fare gli straordinari e ad occupare le intere giornate con trattative sia in entrata che in uscita.

Mercato, Roma scatenata

Già nelle ultime ore la Roma aveva chiuso per l’arrivo in prestito dello spagnolo, ex Lipsia e Galatasaray, Angelino che va a rinforzare la fascia sinistra; ma anche e soprattutto con il colpo Tommaso Baldanzi che arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto e un’operazione che supera i 15 milioni complessivi. Sul fronte uscite, invece, c’è stato il passaggio in prestito per sei mesi di Andrea Belotti alla Fiorentina.

Operazioni di un certo peso a cui però il club giallorosso non ha ancora intenzione di mettere la parola fine. L’obiettivo delle ultime ore di calciomercato si chiama Amar Dedic. Il 21enne terzino destro di proprietà del Salisburgo sta impressionando sempre più in questa stagione ed è finito nel mirino della Roma che, dopo Angelino, cerca di rifarsi completamente il look sulle fasce.

Mercato Roma, Dedic arriva solo ad una condizione

Dedic è però valutato 18 milioni di euro ed al momento la Roma non può spendere quella cifra. Da inizio anno la sua crescita è stata costante e lo dimostrano le 25 presenze complessive, di cui 6 in Champions League, condite da 5 gol e 3 assist. Il ragazzo ha mostrato anche una personalità non indifferente e comune per la sua età che gli è valsa la fascia da capitano indossata in più di qualche occasione.

L’operazione si potrebbe fare solo in prestito con obbligo di riscatto, ma i giallorossi sono minacciati anche dall’interesse di alcune squadre di Premier League verso il calciatore bosniaco. La condizione necessaria per tentare un affondo last-minute a Dedic, inoltre, è l’uscita di Celik che ha rifiutato il Galatasaray, ma accetterebbe il passaggio al Marsiglia. I francesi offrono un prestito con diritto di riscatto a sei milioni e la Roma spera di chiudere questa cessione per catapultarsi sul terzino destro del Salisburgo.