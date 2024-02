Marotta, clamorosa trattativa per giugno: torna Skriniar ad Appiano | Ma non è Milan: hanno scovato il suo erede

I nerazzurri continuano la loro marcia inarrestabile in testa alla classifica, ma intanto pensano già al futuro.

Il campionato di Serie A vede la corsa inarrestabile dell’Inter in testa alla classifica. Il duello con la Juventus vivrà il suo momento più importante nella serata di domenica quando a San Siro, nel posticipo della 23esima giornata, nerazzurri e bianconeri si scontreranno per una sfida che promette spettacolo, ma soprattutto che ci dirà qualcosa in più su questa stagione.

Il rischio, però, è che una vittoria dell’Inter possa già dire la parola fine su questo duello che durante lo scorso weekend ha vissuto una possibile svolta. I nerazzurri, infatti, avevano dovuto saltare l’impegno casalingo contro l’Atalanta di circa dieci giorni fa a causa dell’impegno in Arabia Saudita, valevole per la Supercoppa Italiana, poi alzata al cielo proprio dalla Beneamata.

La Juventus ne aveva così approfittato per superare in classifica proprio i nerazzurri, grazie alla netta vittoria di Lecce. Bianconeri, quindi, che si erano messi a più uno dall’Inter. L’obiettivo di Massimiliano Allegri era quello di arrivare così allo scontro diretto, ma il pareggio interno contro l’Empoli ha rovinato tutti i piani.

In contemporanea, poi, è arrivata la fondamentale vittoria dell’Inter sul difficilissimo campo di Firenze nonostante le assenze di Barella e Calhanoglu ed un rigore concesso (poi sbagliato) alla Fiorentina. Uno 0-1 di vitale importanza che ha permesso ai nerazzurri di risorpassare la Juventus in classifica, di un punto, nonostante la gara in meno e da recuperare a fine febbraio contro l’Atalanta.

Capolista e consapevole, l’Inter prosegue il suo cammino

Una situazione ideale quella in cui si sono messi i nerazzurri in vista del big match di San Siro contro la Juventus. Situazione, quindi, che li vede comunque in testa alla classifica e con un potenziale più quattro rispetto ai bianconeri. Un’ipotetica vittoria dell’Inter nel derby d’Italia, quindi, significherebbe un potenziale più sette e una seria ipoteca, già ad inizio febbraio, sulla vittoria del ventesimo Scudetto.

I nerazzurri, d’altronde, hanno più volte dimostrato di essere la squadra più forte della Serie A e il mercato di gennaio ha confermato questa ipotesi. Marotta e Ausilio, infatti, dopo l’acquisto di Buchanan per sostituire l’infortunato Cuadrado, hanno deciso di non stravolgere la rosa, di non fare altri acquisti e di limitarsi alle cessioni di due esuberi a centrocampo: Agoumé (andato al Siviglia) e Sensi (vicinissimo al Leicester).

Mercato Inter, le mosse per il futuro: scovato il nuovo Skriniar

In chiave mercato, però, i due dirigenti dell’Inter non riposano mai ed hanno già quasi chiuso per due colpi a parametro zero che saranno importantissimi rinforzi per la prossima stagione. Si tratta di Piotr Zielinski del Napoli e Mehdi Taremi del Porto. In casa nerazzurra, però, si lavora anche in chiave futura ed è in tal senso che va catalogato l’arrivo di un difensore finlandese classe 2007.

Si tratta di Ilari Kangasniemi che arriva dall’Sjk Akatemia, formazione militante nei campionati giovanili e nel campionato Ykonnen in Finlandia. Con ogni probabilità, il classe 2007 si aggregherà alla compagine Under 17 del club meneghino, con qualche possibilità di comparire anche nella Primavera di Cristian Chivu. Il ragazzo ha colpito gli osservatori nerazzurri per la sua capacità di giocare sia da centrale in una difesa a tre che da mediano davanti alla retroguardia e per il suo talento mostrato già in prima squadra, nonostante i 16 anni, con cui ha disputato già sette partite tra coppa e campionato.