Annuncio ufficiale in pompa magna: Mbappè al Real Madrid | Social impazziti, Florentino Perez ha spiazzato tutti

Il Real Madrid aveva preparato un importante annuncio, i tifosi erano convinti che sarebbe stato comunicato l’arrivo di Mbappè ma sono rimasti delusi

Ultimi mesi sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti che proverà a chiudere nel migliore dei modi la sua seconda parentesi da allenatore dei Blancos prima di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana, con l’obiettivo di portarla a vincere un Mondiale che manca dal 2002. Il modo perfetto per salutare i calorosi tifosi spagnoli è quello di vincere un’altra Champions League, con la fase finale che entrerà nel vivo tra pochi giorni.

In Liga è testa a testa con il sorprendente Girona, una splendida Cenerentola che sta guidando il campionato con un punto di vantaggio sulla squadra del mister italiano, molto più blasonata e con un monte ingaggio nettamente superiore.

A distanza di sicurezza le inseguitrici, dal Barcellona che ha già annunciato che saluterà Xavi, e l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, due rivali agguerrite nelle ultime stagioni e che hanno dato sempre filo da torcere al Real.

Una formazione composta da autentici fuoriclasse, sapientemente messi in campo da Ancelotti, che proveranno a conquistare un altro trofeo internazionale e a confermarsi la squadra da battere in Europa nei mesi primaverili.

Mbappé al Real Madrid, l’annuncio è rinviato, l’affare resta possibile

In una rosa già molto competitiva potrebbe aggregarsi Mbappé. Il leader della Nazionale francese rescinderà dal Paris Saint Germain e la destinazione più plausibile è proprio Madrid. Sul profilo X della società si dava appuntamento in pompa magna ad oggi, 2 febbraio per un importante annuncio. In molti pensavano che la firma sarebbe avvenuta già dopo la fine delle trattative invernali dato che il 2/2 era il primo giorno utile per annunciare eventuali parametri zero.

I tifosi erano impazienti di ricevere questa bella notizia e di poter festeggiare nel prossimo turno casalingo di campionato ma è arrivata la doccia fredda. I blancos, al momento, si sono limitati a comunicare la nuova partnership commerciale con HP.

Il potenziale tridente dei sogni con Vinicius e Bellingham

Con Vinicius e Bellingham, Mbappé formerebbe un tridente di stelle che ogni difesa avrebbe difficoltà a contenere. Fantasia tra i piedi e dribbling in grado di scardinare anche gli avversari più rocciosi.

Un ciclo vincente che il Real non ha intenzione di continuare a tracciare data anche la gloriosa storia del club, il più titolato in Europa. Tutti i top player ambiscono di indossare quella maglia e chissà se il prossimo sarà proprio Mbappé.