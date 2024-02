Io laziale? Ma quando mai | Sarri, l’affare era praticamente fatto ma si è tirato indietro: firma per i rivali cittadini

Non arriva il rinforzo richiesto da Sarri per la sua Lazio, il giocatore si era dichiarato già laziale ma ha firmato per il club rivale, se ne riparla la prossima estate

Il calciomercato invernale della Lazio non ha aggiunto niente alla rosa già a disposizione di Maurizio Sarri. La corsa per il quarto posto dovrà continuare con gli stessi effettivi che hanno concluso il girone d’andata. Dopo i primi mesi altalenanti gennaio ha visto un rendimento nettamente migliore per la squadra della Capitale che si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia battendo nel derby i cugini della Roma.

In campionato, dopo il pareggio casalingo nello scontro diretto contro il Napoli di Walter Mazzarri, la zona Champions dista solo due lunghezze, occupata al momento dall’Atalanta. Lo stato di forma degli undici guidati dal mister toscano fa ben sperare anche in vista degli ottavi di finale in Europa anche se gli avversari del Bayern Monaco sono un osso molto duro da affrontare.

A essere sistemata è soprattutto la difesa che subisce meno reti rispetto alle prime partite disputate nella stagione in corso. Il contributo offensivo di bomber Ciro Immobile è inferiore alle aspettative e una sua partenza a giugno è da mettere in preventivo.

Probabilmente saluterà la Capitale anche Felipe Anderson con la Juventus favorita a ingaggiarlo. Dopo l’addio di Milinkovic Savic, avvenuto la scorsa estate, altre tasselli pregiati del reparto offensivo sono pronti a cambiare aria.

Il futuro della Lazio dipende dal raggiungimento del quarto posto

Claudio Lotito correrà ai ripari per trovare dei degni sostituti e per continuare a mantenere competitiva la squadra di cui è patron da un ventennio. Il peso degli investimenti dipenderà dal posizionamento al termine del campionato della Lazio.

Se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League sarà allestita una rosa di alto livello, altrimenti si aprirà un nuovo ciclo che potrebbe prevedere più tempo per tornare ai vertici del calcio italiano.

Valeri approda in Serie A al Frosinone ma la Lazio lo ha prenotato per luglio

Emanuele Valeri ha appena firmato per il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Un rinforzo importante per i ciociari che lottano per una storica salvezza. L’esterno classe 1998 arriva a titolo definitivo ma con un contratto firmato solo fino a giugno.

L’accordo con il Frosinone è di soli sei mesi, al termine dei quali Valeri potrà firmare a zero per la Lazio, che è il club per il quale ha sempre fatto il tifo, prendendo così il posto dei partenti Marusic e Hysaj.