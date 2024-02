Gioca a carte e ci ruba i soldi | Sinner, svelata la ‘doppia vita’ del campionissimo: si diverte anche senza racchetta

Non solo un campione del tennis, lontano dal campo Jannik Sinner è un amante delle carte e ha una doppia vita che lascia tutti basiti

Una notte magica per lo sport italiano, Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina memorabile per il tennis del nostro Paese. Battuto in una gara dominata il numero uno del mondo Nole Djokovic agli Australian Open e prima finale di un Grande Slam raggiunta in carriera, con l’obiettivo di alzare il trofeo. Era dal 2013 che il serbo non perdeva 6 a 1 un set. Altro dato da sottolineare il fatto che Sinner non abbia mai perso un turno di battuta.

Un set ceduto al rivale solo con il tie-break a discapito degli altri tre che sono stati vinti in maniera netta. Una partita che testimonia la crescita di un fuoriclasse della racchetta che ha le carte in regola per diventare il più forte della sua generazione.

I complimenti sinceri dell’avversario al termine del match, uno scontro tra i due che potrebbe presentarsi più volte in questo 2024 ma con gli esiti non più indirizzati a favore di Nole. Le prospettive di un successo c’erano tutte.

L’altoatesino aveva condotto questo torneo non perdendo neanche un set, un percorso netto che lo aveva portato a sfidare senza alcuna paura Djokovic ma nessuno si aspettava una vittoria con così tanto margine.

Allenare Sinner fa schifo, la paga è misera, la dichiarazione che sorprende tutti

A Cahill in conferenza stampa è stato chiesto come sia allenare un campione come Sinner. La risposta è stata sorprendente e molto ironica: “Allenare Jannik è un lavoro che fa schifo, non siamo pagati abbastanza, ci fa lavorare duro e si diverte a portarci via soldi giocando a carte“.

Un siparietto divertente data l’intrusione di Sinner di fronte ai giornalisti e che testimonia il clima sereno che c’è tra i due. Ora l’ultimo grande passo domenica alle ore 9.30 nella finale degli Australian Open contro Medvedev in diretta su Eurosport.

I precedenti tra Sinner e Medvedev, tutto pronto per la finale

Sinner ha vinto gli ultimi tre match disputati sul finire della scorsa stagione ma il russo è un avversario molto temibile. Non ci sono favoriti alla vigilia di questa che si prospetta una sfida equilibrata e tutta da gustare per gli appassionati di tennis.

Tutto il pubblico italiano è pronto a favore il tifo per il proprio beniamino. Grande merito va a Sinner se il tennis è diventato uno degli sport più seguiti in Italia.