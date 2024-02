Quel numero deve essere suo | Baldanzi, niente ‘umiltà alla Dybala’: i bambini potranno avere un nuovo Totti

Dybala rifiutò, Baldanzi invece no. L’ex Empoli ha già messo le cose in chiaro sul numero di maglia che indosserà alla Roma.

All’ufficialità del trasferimento di Tommaso Baldanzi dall’Empoli alla Roma manca ormai pochissimo. Al termine delle visiste mediche, alle quali il classe 2003 si è sottoposto questa mattina (giovedì 1 febbraio), arriverà infatti la firma del contratto che dovrebbe legarlo al club giallorosso per i prossimi quattro anni e mezzo.

Un affare, quello tra Empoli e Roma per il giovane trequartista nato a Poggibonsi, da circa 15 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura, eventuale rivendita che, nel corso degli anni, dovrebbe oscillare tra il dieci e il 20 per cento.

Dopo il gol rifilato alla Juventus lo scorso fine settimana, il secondo in campionato dopo quello segnato alla Salernitana il 27 settembre, il 20enne toscano (compirà 21 anni il prossimo 23 marzo) è pronto al salto di qualità tra le file della Roma con la cui maglia potrebbe esordire anche in Europa League nell’imminente spareggio, valevole per l’accesso agli ottavi di finale, contro gli olandesi del Feyenoord.

Voluto fortemente dal nuovo tecnico capitolino, Daniele De Rossi, Baldanzi potrebbe scendere in campo con la casacca della Lupa già in questo turno di campionato, in occasione della sfida casalinga di lunedì sera contro il Cagliari di Claudio Ranieri che chiuderà il quadro della 23esima giornata.

Roma, Tiago Pinto saluta col botto: squadra rinforzata con tre acquisti di livello

Pronto a lasciare ufficialmente la Roma tra pochissime ore, Tiago Pinto ha chiuso la sua esperienza al servizio della società giallorossa con tre acquisti di assoluto valore che si spera possano dare una grossa mano a Daniele De Rossi a raggiungere il quarto posto in campionato e ad andare quanto più avanti possibile in Europa League.

Tre acquisti, ai quali vanno aggiunti le cessioni di Belotti alla Fiorentina e Kumbulla al Sassuolo, che hanno visto sbarcare in ordine cronologico all’ombra del Colosseo, Dean Huijsen (in prestito dalla Juventus), Angelino (in prestito dal Lipsia) e Tommaso Baldanzi (a titolo definitivo dall’Empoli).

Roma, Baldanzi tentato dalla numero dieci di Totti

L’ufficialità del suo passaggio definitivo dall’Empoli alla Roma dev’essere ancora comunicata, ma per Tommaso Baldanzi è già tempo di decidere quale numero dovrà campeggiare sulla sua schiena per i prossimi quattro anni e mezzo. Un numero che, stando alle fantasiose congetture di alcuni, potrebbe essere nientemeno che il dieci che fu dell’eterno capitano, Francesco Totti.

Un campione, il classe ’76, in seguito al quale, come tutti sicuramente sappiamo, nessun giocatore della Roma ha mai osato prenderne “numericamente” il posto. Nemmeno Dybala, che di talento ne ha da vendere e, molto probabilmente, neanche Baldanzi il quale, seppur forte e talentuoso, ne ha ancora di strada da fare per poter ambire alla maglia numero dieci giallorossa. Di tempo per diventare grande ce n’è, per ora meglio accontentarsi del tranquillissimo 35 indossato egregiamente all’Empoli.