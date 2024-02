Contratto da 1.3 milioni | Clamoroso Messi, giocherà per l’Inter: è tutto vero, ha già firmato per la nuova avventura

Una nuova avventura e un contratto spaventosamente ricco per il Pallone d’Oro in carica che continua ad essere il più amato al Mondo.

Dal 2008/2009 in poi è stato sicuramente il calciatore più vincente, sia a livello individuale che di squadra, e amato al Mondo. Otto palloni d’Oro sono un record che difficilmente sarà mai battuto in futuro e che rendono l’idea, anche se in maniera anche abbastanza riduttiva, della grandezza di Lionel Messi come calciatore.

I suoi ultimi anni in Europa, però, tra Barcellona e Paris Saint Germain, non sono stati del tutto positivi con diverse sconfitte che ne hanno minato la credibilità. Soprattutto quelli francesi sono stati anni bui che hanno visto Leo non amato dal pubblico parigino come avrebbe meritato.

Nel frattempo, però, Messi è riuscito ad ottenere quello che inseguiva da tempo e che lo proietta diritto nella Leggenda e come un’icona della storia del calcio. La Copa America del 2021 ed il Mondiale del 2022, conquistati con la maglia della sua Argentina, sono i primi trofei e successi veri e propri di Leo con la sua Nazionale e arrivano al culmine di una carriera davvero incredibile e leggendaria.

Una carriera che, a conti fatti, per parecchi tifosi e appassionati è la migliore di sempre nella storia del calcio. La vittoria del Mondiale con la sua Argentina, infatti, per molti ha significato la consacrazione definitiva come calciatore più forte di tutti i tempi e nella memoria collettiva lo pone almeno al fianco di Diego Armando Maradona nella storia del gioco del calcio.

Messi, la comparsata che lo ricoprirà d’oro

Nei suoi circa quindici anni di carriera, invece, Messi ha vissuto il dualismo con Cristiano Ronaldo, ma a livello di amore e popolarità lo ha vinto anche se è sempre stato appassionante ed abbastanza equilibrato. Leo ha scelto per gli ultimi anni della sua carriera gli Stati Uniti e la MLS, sposando il progetto dell’Inter Miami. Prima di ricominciare la sua stagione ufficiale, intanto, avrà un appuntamento che lo renderà ancor più ricco di quanto già lo sia.

Leo Messi sarà infatti protagonista e sponsor di uno degli appuntamenti più attesi ed importanti dell’anno nel vasto scenario dello sport americano: il Super Bowl. Il fuoriclasse argentino ovviamente non scenderà in campo, ma apparirà nelle tv di oltre 100 milioni di americani all’interno di uno degli spot che troveranno spazio durante il match. L’argentino farà una comparsata di 10 secondi nella pubblicità di Michelob Ultra, una birra di cui è testimonial dal 2020 e che recentemente è sbarcata nel mercato statunitense.

Superbowl, ecco quanto guadagnerà Messi

L’11 febbraio, dunque, in occasione del match tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, Leo sarà anche lui protagonista del Super Bowl. Quest’ultimo si prospetta come il più visto di sempre anche per la presenza di Taylor Swift e Usher come ospiti speciali che canteranno prima e durante la partita.

Ed è proprio in virtù delle rosee previsioni della NFL sull’eventi, che il giro d’affari attorno all’edizione 2024 del Super Bowl, raggiungerà cifre astronomiche. Così come saranno spaziali quelle che verranno corrisposte per la presenza a Lionel Messi. La Pulce, infatti, guadagnerà 13 milioni di euro per una comparsata di dieci secondi nel video dello spot; praticamente incasserà 1.3 milioni per ogni secondo in cui comparirà sullo schermo.