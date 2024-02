“Le reti sono arrugginite” | De Laurentiis, Dendoncker vede il centro sportivo e impallidisce: esplode la contestazione social

Immagini sconcertanti dal campo di allenamento del Napoli, la situazione è inaccettabile, per il rinforzo un’impressione pessima, rimpiange il suo vecchio club

Era necessario un intervento massiccio sul mercato per compensare i disastri della prima parte di stagione, ben lontani dai fasti dell’annata precedente che ha significato la conquista dello Scudetto che mancava da 33 campionati a Napoli. Il cambio di panchina con il ritorno di Walter Mazzarri non ha sortito l’effetto sperato e il rendimento è sulla falsariga della precedente gestione targata Rudi Garcia, con un’involuzione preoccupante in fase offensiva.

L’assenza di Victor Osimhen, impegnato con la Nigeria nella Coppa d’Africa che si sta disputando in Costa d’Avorio, non è un attenuante dato lo spessore dell’attacco partenopeo che dispone di giocatori del calibro di Kvara, Politano, Simeone e Raspadori.

In questo mese di gennaio sono quattro i nuovi innesti in rosa. Dalla Salernitana il terzino ed esterno Mazzocchi, già integrato e spesso utilizzato nell’undici iniziale, dal Verona il promettente attaccante Ngonge, pagato ben 20 milioni.

Dalla Premier League due nuovi centrocampisti. L’ex Sassuolo Traoré stava disputando una buona stagione con la maglia del Bournemouth e proverà a fare la differenza nella mediana napoletana mentre dal sorprendente Aston Villa arriva l’ala olandese Dendoncher in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

A Napoli impianti fatiscenti in cui si allenano i giocatori

In un frame della piattaforma X di Sir Luke si nota lo stupore di quest’ultimo al suo primo allenamento a Castel Volturno di fronte alle reti arrugginite e i problemi degli impianti, ben diversi rispetto a quelli a cui era abituato in Inghilterra.

Questo testimonia l’arretratezza delle strutture sportive nel nostro Paese rispetto ai top campionati europei e che vede coinvolti non solo gli stadi in cui nel fine settimana si svolgono le partite di Serie A.

FOTO 1: Dove si allenava Dendonker fino ad una settimana fa. FOTO 2: dove si allena attualmente Dendonker oggi, reti arrugginite e impianti in bella vista. IL GRANDE CLUB, IL CLUB DEL VISIONARIO, LA SOCIETÀ DOVE OGNI GIOCATORE FAREBBE CARTE FALSE PER GIOCARCI. pic.twitter.com/MNOBLa6C4m — SIR LUKE (@SirLuke_7) January 29, 2024

Il Napoli coinvolto nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions

Napoli che è reduce dal pari prezioso raccolto sul difficile campo dello Stadio Olimpico contro la Lazio, diretta rivale per la corsa al quarto posto, adesso distante tre punti e occupato al momento dall’Atalanta di Gasperini.

Tante le squadre in lotta per un piazzamento europeo e che stanno alternando un filotto di risultati positivi a flessioni evidenti, senza che nessuna prenda il largo sulle altre.