Hello?! It’s Giuntoli | Chiamata internazionale al Chelsea: niente Lukaku, si punta a qualcosa di molto più grosso

Il dirigente bianconero continua a chiamare a Londra per parlare con i Blues, ma non più per l’attaccante belga.

Un mercato invernale che si annunciava di rafforzamento soprattutto per cercare di ridurre il gap tecnico con l’Inter, ma che alla fine ha portato in casa Juventus soltanto il difensore portoghese, Tiago Djalò. Cristiano Giuntoli e l’intera dirigenza juventina hanno infatti lavorato soprattutto in vista della prossima estate quando, grazie anche all’entrata economica quasi garantita della prossima Champions League, ci sarà più libertà d’azione e movimento.

Gli obiettivi chiari del club bianconero sono quelli di rafforzare la squadra, ma di farlo con lungimiranza, intelligenza ed accuratezza, senza sperperare troppi denari per calciatori già in là con gli anni. Spazio quindi ai giovani, ma soprattutto ad un paio di colpi a centrocampo che potranno accrescere le qualità tecniche del reparto nevralgico del campo.

Niente spese folli in attacco, invece, reparto in cui rientrerà Soulè dal prestito, ci sono i vari Milik, Chiesa, Yildiz e Vlahovic e c’è già un esubero di nome Moise Kean. In agenda c’è l’incontro con l’entourage di Felipe Anderson che dovrebbe liberarsi a zero dalla Lazio ed accasarsi a Vinovo. Non ci sarà spazio, quindi, per ulteriori colpi di scena.

Abbandonata del tutto, quindi, la pista che porterebbe a Romelu Lukaku dopo l’avvicinamento e l’ammiccamento estivo. L’attaccante belga era un desiderio di Massimiliano Allegri che lo avrebbe voluto a Torino al posto di Dusan Vlahovic perché lo considerava più adatto al suo gioco ed al calcio italiano rispetto al bomber serbo.

Vlahovic e l’esplosione che ha convinto tutti

Ora, però, al netto delle volontà e delle decisioni societarie, le cose sono un po’ cambiate. Dopo un inizio positivo e un proseguio di stagione – almeno fino a metà dicembre – pieno di gol sbagliati, panchine, nervosismo e infortuni, Dusan Vlahovic sembra aver ritrovato il sorriso, ma soprattutto la cattiveria agonistica e la facilità di andare a rete che aveva mostrato a Firenze.

Sette gol nelle ultime sei partite sono un numero importante e significativo per descrivere il momento e lo stato di forma di Vlahovic, ma a parlare per lui c’è anche la cattiveria agonistica, la ferocia, la grinta che l’ex Fiorentina sta mettendo in campo per portare la Juventus più in alto possibile e per spronare tutti i compagni a dare di più.

Giuntoli chiama il Chelsea, ecco per chi

L’esplosione di Vlahovic ha fatto dimenticare definitivamente Lukaku in casa bianconera. Il filo diretto tra il Football Director bianconero e la dirigenza del Chelsea, però, continua e porta ad un profilo giovane e di prospettiva. L’ex dirigente del Napoli, infatti, avrebbe chiesto informazioni su Carney Chukwuemeka, ventenne centrocampista inglese che ha già giocato nella Nazionale Under 20.

Il ragazzo classe 2003 in passato era stato cercato anche e soprattutto dal Milan che però poi ha ritenuto eccessive le richieste dei Blues per il ragazzo. Ora, invece, è il turno della Juventus che deve comunque rinforzare la sua mediana ed ha individuato nel giovane inglese uno dei profili giusti. Il 20enne, del resto, ha collezionato appena cinque presenze, tra tutte le competizioni, in questa stagione e potrebbe partire per trovare più spazio altrove.