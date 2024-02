Devi convincerlo a tutti i costi | Marotta manda Lautaro in avanscoperta: sarà lui a portare il top player a Milano

I nerazzurri cominciano a pensare già alla prossima stagione e stanno costruendo con lungimiranza la rosa del futuro.

E alla fine arrivò il colpo che scuote questa sessione invernale di calciomercato. Un colpo importante, un colpo che può spostare anche gli equilibri ai vertici del nostro calcio e della nostra Serie A. Tutto sembrava dovesse restare così com’era, ma nessuno aveva fatto i conti con Cristiano Giuntoli.

Dopo un’estate dedicata più a cessioni e piazzamento di esuberi, infatti, l’ex dirigente del Napoli, ora Football Director della Juventus, ha fatto quello che meglio sa fare, pescare e scovare talenti in giro per l’Europa ed il Mondo e portarli nelle sue squadre quando ancora sono giovani, sono comunque conosciuti, ma hanno ampi margini di crescita.

E, così, dopo l’arrivo di Tiago Djalo dal Lille, ecco il colpo a centrocampo che tutti si aspettavano fin dall’inizio. Alla Juventus arriva il centrocampista offensivo, Carlos Alcaraz. L’argentino, classe 2002, arriva in prestito oneroso, sulla base di 3.7 milioni di euro, con un diritto di riscatto importante fissato a 49 milioni. Costo dell’operazione complessiva, quindi, di oltre 50 milioni di euro.

Il 21enne, omonimo del già campione di tennis, è un calciatore di prospettiva, ma già a suo modo affermato e con ampi margini di crescita e miglioramento. Arriva dalla Championship e dal Southampton, club che lo acquistò per circa 13.5 milioni di euro poco più di un anno fa. La scorsa stagione, nonostante i suoi 4 gol, non riuscì ad evitare la retrocessione alla sua squadra, quest’anno era già a quota tre reti.

Dal Racing alla Juve, il triplo salto di Alcaraz

Numeri non di poco conto per un ragazzo arrivato poco più di un anno fa dal Racing di Avellaneda, stessa squadra di Diego Milito e Lautaro Martinez, due beniamini dei tifosi interisti. Ed è proprio il club nerazzurro che aveva cercato Alcaraz, prima che il ragazzo finisse al Southampton.

Per l’Inter, quindi, il suo passaggio alla Juventus potrebbe rappresentare e diventare un rimpianto, così come ora i bianconeri potrebbero aver colmato, almeno in parte, il gap tecnico con i nerazzurri. Beppe Marotta, quindi, è chiamato a rispondere a questo colpo del suo collega Giuntoli e ha già dato a Lautaro Martinez il mandato per convincere un altro argentino a vestire la maglia interista.

Inter, ecco la nuova idea per la porta

Compagno di Nazionale e amico del Toro, infatti, è Juan Musso, portiere dell’Atalanta che è finito dietro Carnesecchi nelle gerarchie di Mister Gian Piero Gasperini. Una scelta, quella del tecnico ex Genoa, che sembra ormai definitiva e che di certo non può far contento l’estremo difensore argentino che già nella passata stagione era diventato il secondo di Sportiello a fine stagione.

Un malcontento che potrebbe unirsi all’esigenza dell’Inter di acquistare un secondo di Yann Sommer per la prossima stagione. Musso potrebbe quindi arrivare e sostituire Audero e, magari, giocarsi le sue carte anche da titolare, vista la carta d’identità del portiere svizzero che non mente e pone i nerazzurri di fronte all’esigenza di cominciare a pensare ad un portiere titolare per il futuro.