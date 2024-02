Depositato il contratto sul gong | Mazzarri lo apprende dal comunicato: addio all’eroe dello scudetto

Operazione arrivata nelle ultime ore della finestra invernale e che priva Mazzarri di un elemento importante della rosa.

Una delle squadre più attive in questa finestra invernale di calciomercato è stata sicuramente il Napoli. Dopo una prima parte di stagione shock che ha fatto dimenticare in fretta la gioia e l’euforia per il terzo scudetto della storia, conquistato a maggio, infatti, il Presidente De Laurentiis ha deciso di assumersi le proprie responsabilità ed intervenire sul mercato.

Responsabilità che il Patron partenopeo si è assunto sia per la leggerezza con cui ha lasciato andare colonne portanti del Tricolore come Spalletti e Giuntoli, sia per un mercato estivo troppo approssimativo che non ha rinforzato una squadra che, forse, andava rinnovata nonostante il trionfo di qualche mese prima.

Poi, la questione allenatore e la scelta sbagliata di affidare la panchina dei Campioni d’Italia a Rudi Garcia. Dopo l’arrivo di Walter Mazzarri a metà novembre le cose non sono migliorate fin da subito, ma il Napoli è sembrato essere almeno un gruppo coeso ed una squadra, cosa che con il tecnico francese non si era più vista.

Ora, da qualche settimana, il tecnico livornese ha deciso di abbandonare il 433 di spallettiana memoria ed affidarsi alle sue certezze ed al suo credo. Riecco la difesa a tre, quindi, riecco una squadra molto più attenta a difendersi e non concedere all’avversario, piuttosto che a proporre e pensare all’estetica. Il gioco del Napoli lascia a desiderare, ma almeno la squadra ha cominciato a subire molti meno gol, aspettando il rientro di tutti gli indisponibili.

Centrocampo affollato in casa Napoli

Una mano Mazzarri, come detto, la ha avuta anche dal mercato. In questo mese di gennaio sono arrivati a Napoli Mazzocchi dalla Salernitana, Ngonge dal Verona, Traoré dal Bournemouth e Dendoncker dall’Aston Villa. Fino alla fine si è cercato di portare in azzurro anche un difensore, ma il rifiuto di Ostigard di trasferirsi a Udine ha fatto saltare anche l’operazione Nehuen Perez.

Nonostante il mancato arrivo del centrale difensivo – ad inizio mercato era stato cercato anche Dragusin poi passato al Tottenham – il Napoli è decisamente più forte rispetto a qualche settimana fa, ma soprattutto ha più soluzioni in mezzo al campo. Con il nuovo modulo – che prevede soltanto due interni di centrocampo – e l’arrivo di Dendoncker, infatti, la mediana è decisamente affollata.

Mercato Napoli, un napoletano doc in prestito al Cagliari

Questo, oltre ad aver spinto Diego Demme fuori dalla lista dei 25 sia in Serie A che in Europa, ha facilitato l’uscita di Gianluca Gaetano che un po’ a sorpresa, nelle ultime ore di questa finestra invernale di calciomercato, viene ceduto in prestito secco per sei mesi al Cagliari. I rossoblù stavano puntando su Barak della Fiorentina, ma l’affare per il ceco è saltato ed ecco quindi come è spuntata l’idea che ha portato il centrocampista napoletano in Sardegna.

Gaetano, unico napoletano ad aver vinto lo Scudetto a Napoli nella passata stagione, ha trovato poco spazio con gli azzurri, a parte in quest’ultimo periodo a causa dell’emergenza che ha colpito tutta la rosa. Dopo aver fatto bene a Cremona nel 2021/2022 era tornato a casa con i migliori auspici, ma non si è mai riuscito ad affermare veramente ed ora cerca riscatto a Cagliari in quella che è a tutti gli effetti la sua prima vera occasione per mettersi in mostra in Serie A.