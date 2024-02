Alla Pinetina tu non puoi più entrare | Inzaghi, la decisione è definitiva: maglia temporaneamente ritirata

Inter, Simone Inzaghi ha preso la sua decisione: per il giocatore non c’è più posto. Già definita la cessione in Serie B.

Al big match di San Siro tra Inter e Juventus, in programma alle 20.45 di domenica 4 febbraio, manca ormai pochissimo. Un match, quello tra nerazzurri e bianconeri, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa allo scudetto delle due squadre.

Separati attualmente in classifica da un solo punto, meneghini e piemontesi sono pronti a darsi battaglia in una sfida senza esclusioni di colpi, in cui soprattutto gli uomini di Massimiliano Allegri saranno chiamati a dire la loro, anche alla luce della partita in più disputata rispetto a quelli di Simone Inzaghi.

Quest ultimi, infatti, causa Supercoppa Italiana, non hanno disputato, com’è noto, il proprio incontro della 21esima giornata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un incontro, quello contro la formazione orobica, il cui recupero è fissato per il prossimo 28 febbraio, al quale Lautaro e compagni punteranno ovviamente ad arrivare con un discreto vantaggio sul gruppo del patron Ferrero.

In caso di vittoria domenica sera, l’Inter si porterebbe difatti a più quattro sulla Juventus la quale, avendo al momento una partita in più rispetto ai lombardi, potrebbe scivolare addirittura a meno sette qualora la Beneamata dovesse battere anche l’Atalanta nel recupero di fine mese. Un divario potenzialmente realizzabile, questo, che, nel caso si concretizasse realmente, metterebbe quasi sicuramente fine alla questione scudetto.

La lotta scudetto entra nel vivo: Inter e Juventus pronte al faccia a faccia di domenica sera

Inter-Juventus in programma domenica 4 febbraio alle 20.45 è, senza alcun’ombra di dubbio, il big match della 23esima giornata di campionato in Serie A. Una sfida, che si disputerà sul terreno di San Siro, che, come detto, potrebbe dire molto sull’assegnazione del tricolore.

All’andata finì 1-1, con nerazzurri e bianconeri che, forse frenati dalla paura di perdere, diedero vita a una partita non proprio entusiasmante di cui, alla fine, ricordiamo solo i gol di Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Un incontro dalle poche emozioni, quello giocato all’Allianz Stadium di Torino lo scorso 26 novembre, al quale i tifosi di entrambe le squadre sperano di non assistere nuovamente a campi invertiti. Le premesse per godere di una gara intensa e spettacolare ci sono tutte, spetterà però al campo assecondare o smentire le nostre aspettative.

Inter, Sensi verso il Leicester di Maresca: a breve l’ufficialità

Impiegato da Simone Inzaghi in sole quattro occasioni (tre in Serie A, una in Coppa Italia) per un totale di 65 minuti in campo, Stefano Sensi è pronto a lasciare la sponda nerazzurra di Milano per volare in Inghilterra al servizio del Leicester City di Enzo Maresca.

Non rientrante nei piani del tecnico piacentino, l’ex Sassuolo e Monza, dovrebbe infatti a breve legarsi alle Foxes dell’allenatore italiano che, attualmente prime in Championship con un vantaggio di dieci punti sulla seconda posizione dell’Ipswich Town, dovrebbero tra poco versare nelle casse meneghine i due milioni e mezzo di euro richiesti dal presidente Zhang. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore.