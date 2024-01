Sono stufo di questa m…. | Onana, guai dallo spogliatoio: accusato di partecipare al festino, tornerebbe da Inzaghi anche gratis

L’ex portiere dell’Inter si è amaramente pentito della scelta di andare via da Milano e passare al Manchester United.

Nella sessione estiva di calciomercato è stata una delle cessioni più clamorose in assoluto e ha fatto discutere e parlare molto addetti ai lavori ed esperti. L’Inter lo aveva acquistato a parametro zero dopo che il calciatore si era svincolato dall’Ajax. Lui, pian piano, aveva offerto buone prestazioni, soffiato il posto da titolare ad Handanovic e convinto sempre più.

A fine stagione, oltre alle vittorie in Supercoppa italiana e Coppa Italia, è arrivata la finale di Champions League anche grazie alle sue parate ed ai suoi miracoli, soprattutto quelli compiuti ad Oporto nel ritorno degli ottavi di finale.

Andrè Onana è finito così sotto la lente di ingrandimento di tutti gli osservatori europei, ma soprattutto di quelli del Manchester United che in estate erano chiamati nell’arduo compito di trovare un sostituto di David De Gea che, dopo un decennio con la maglia dei Red Devils, non aveva rinnovato il suo contratto.

I dirigenti inglesi hanno individuato nel portiere camerunese, quindi, il sostituto ideale dell’estremo difensore spagnolo ed hanno sborsato la bellezza di quasi 60 milioni di euro all’Inter che, in questo modo, ha realizzato una plusvalenza pazzesca ed ha potuto reinvestire parte di quel denaro sul mercato.

Polveriera United, il caso Rashford e i mal di pancia diffusi

La situazione in casa Manchester, sponda Red Devils, però, ormai da anni, non è delle migliori. Dall’addio di Sir Alex Ferguson in poi, infatti, la società non riesce a trovare una guida adeguata, né in panchina, né in dirigenza, e neanche la cura Ten Hag sta dando i suoi frutti. Nell’ambiente c’è una sorta di insofferenza diffusa a causa delle mancate vittorie e del contemporaneo dominio incontrastato dei cugini del City.

Nelle ultime ore, intanto, è scoppiato il caso Marcus Rashford. L’attaccante inglese ha saltato la trasferta gallese di FA Cup di Newport perché, a suo dire, era “indisposto”. Ten Hag aveva reso poco credibile questa giustificazione parlando di questione interna da risolvere nello spogliatoio ed in società. E, in effetti, il calciatore è stato paparazzato in un festino alcolico a meno di 48 ore dalla partita di Coppa.

United, la multa a Rashford e la situazione Onana

La società ha voluto punire il calciatore, nonostante le scuse ufficiali, a cui è stato costretto con un lungo faccia a faccia, a mister, società e compagni di squadra, con una maxi multa di 760mila euro, l’equivalene di due settimane dello stipendio. Rashford potrebbe comunque essere impiegato nel prossimo match dei Red Devils, di scena giovedì in Premier sul campo del Wolverhampton, ma la sua stagione fin qui è stata piena di polemiche, comportamenti sopra le righe (ritardo ad una riunione, festa di compleanno dopo il derby perso con il City) e i soli 4 gol in 26 gare ufficiali.

Insomma, dopo i casi Sancho, Antony e Greenwood, ecco il caso Rashford, per un ambiente che pare proprio una polveriera. Tornando ad André Onana, però, oltre alle sue papere e i suoi diversi errori stagionali, è proprio questa situazione che pare aver stancato l’ex portiere interista che ora avrebbe voglia di tornare a Milano e avrebbe chiesto al suo entourage di provare a fare il possibile in tal senso.