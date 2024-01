Preferisco la retrocessione al 3-5-2 di Mazzarri | Botta tremenda dal mercato: scelta la nuova destinazione

Un calciatore cercato a lungo dal Napoli in questa finestra di mercato potrebbe presto finire in una squadra che lotta per non retrocedere.

Una delle squadre più in difficoltà in questa stagione di Serie A è senza ombra di dubbio il Napoli. Dopo aver vinto lo Scudetto nella passata stagione, infatti, quest’anno gli azzurri stanno vivendo un’annata complicata, con l’eliminazione dalla Coppa Italia – 0-4 in casa subito dal Frosinone – e un campionato che li vede al nono posto in classifica e a ben 22 punti di distacco dall’Inter capolista.

Dopo l’esonero di Rudi Garcia la panchina è stata affidata al veterano Walter Mazzarri a distanza di dieci anni dal suo addio al Napoli dopo la memorabile prima esperienza. Un’emorragia di risultati, gol fatti ed un pieno, al contrario, di gol subiti, ha portato, già da un paio di settimane, il tecnico livornese a decidere di cambiare modulo, abbandonare il 433 di spallettiana memoria ed affidarsi al suo classico 343 (o 3421) per cercare di mantenere la squadra più coperta e meno fragile a livello difensivo.

Un cambiamento che ha subito portato i frutti sperati. Vittoria per 2-1 contro la Salernitana in campionato, vittoria per 3-0 contro la Fiorentina nella semifinale della Final Four di Supercoppa italiana, sconfitta di misura e solo con un gol subito al 91′ nella finale contro l’Inter e pareggio a reti bianche in casa della Lazio nell’ultima di Serie A.

Risultati, questi, soprattutto l’ultimo, che sono arrivati senza parecchi titolari e calciatori importanti della rosa e con una situazione di emergenza abbastanza conclamata. La squadra fa comunque una fatica enorme a creare, ma almeno non concede troppo agli avversari ed è tornata a lottare e sudare ogni singola goccia di sudore su ogni pallone.

Napoli, mercato e recupero giocatori per salvare la stagione

Il Napoli, insomma, è tornato ad essere una squadra ed ora spera di giocarsi gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona ed il quarto posto in Serie A con il recupero di tutti gli infortunati, di Anguissa e di Osimhen che rientreranno dalla Coppa d’Africa, con il miglior Kvaratskhelia e la forma di tutti i nuovi acquisti.

Il mercato, infatti, ha portato a Napoli già i vari Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Dendoncker e potrebbe portare anche, durante le ultime ore di questa finestra invernale, il difensore dell’Udinese Nehuen Perez. Sono stati molti i calciatori trattati da De Laurentiis e i dirigenti azzurri in questo calciomercato, soprattutto tra i difensori e i centrocampisti.

Mercato, il Lione su un ex obiettivo del Napoli

Secondo quanto riporta The Athletic il Lione avrebbe formulato un offerta al Nottingham Forest per Orel Mangala, centrocampista belga, accostato proprio al Napoli nelle scorse settimane, prima che i partenopei chiudessero per l’arrivo di un altro belga, Dendoncker dall’Aston Villa. Il club francese avrebbe offerto all’incirca 30 milioni di sterline.

Il Lione ha bisogno di rinforzi per risollevare la situazione di classifica, attualmente si trova al terzultimo posto a pari merito con il Metz ed in piena zona retrocessione, ma ha già cambiato due allenatori, tra cui il nostro Fabio Grosso. Mangala, classe 1998, che fin qui in Premier League ha disputato 19 presenze (86% da titolare) segnando una rete, ha un contratto in scadenza nel 2026 e in passato era stato cercato anche dal Milan.