Idea dell’ultimo secondo: Gervinho firma in Serie A | Torna dal vecchio amico per finire il lavoro, contratto a gettone

Le ultime ore di calciomercato potrebbero portare sorprese e la conclusione di affari impensabili come quello per l’ivoriano.

In Italia ha giocato in totale per cinque stagioni e mezzo ed ha vestito le maglie di Roma e Parma. Tra le due esperienze italiane ha disputato tre stagioni in Cina che lo avevano un po’ fatto sparire dal calcio che conta nonostante una titolarità nella sua Nazionale che restava costante.

Parliamo del calciatore ivoriano Gervinho, attualmente svincolato dopo le ultime due esperienze, non proprio indimenticabili, tra Trabzonspor in Turchia e Aris Salonicco in Grecia. Al termine della scorsa stagione ha rescisso il contratto con i greci ed è ancora alla ricerca di una nuova esperienza.

Del resto l’ex idolo dei romanisti ha ancora 36 anni e potrebbe dare qualcosa al calcio giocato. Certo, non quello che nella stagione 2013/2014 ha dato ai tifosi della Roma che si erano innamorati delle sue falcate, della sua velocità, dei suoi cambi di passo e della sua capacità di seminare gli avversari come fossero birilli.

La sua esperienza a Roma è durata fin quando c’è stato Rudi Garcia in panchina, ma ha lasciato il segno soprattutto nella prima stagione in cui formava un tridente d’attacco formidabile, con Totti e Florenzi, che aveva proiettato i giallorossi al primo posto in classifica con dieci vittorie su dieci all’inizio del campionato. Poi la Juventus si rifece sotto e Gervinho collezionò due secondi posti consecutivi con il club capitolino.

Gervinho le esperienze italiane tra Roma e Parma

Dodici gol durante la sua prima stagione, tra tutte le competizioni, e sette nelle altre due, per un calciatore che a Roma, almeno per una stagione, è stato iconico. L’altro rapporto forte in Italia Gervinho lo ha avuto con Mister D’Aversa a Parma. Anche in Emilia l’ivoriano ha giocato per tre stagioni, facendo molto bene soprattutto nell’arco delle prime due con l’attuale tecnico del Lecce in panchina.

In gialloblù sono state in totale 89 le presenze ufficiali, tra tutte le competizioni, condite da 25 gol. Di questi venticinque ne resterà indimenticabile soprattutto uno realizzato in casa contro il Cagliari nel settembre 2018. L’ivoriano prese la sfera dalla sua metà campo e partì palla al piede fino ad arrivare davanti la porta avversaria e battere l’estremo difensore sardo.

Sabatini ci prova, Gervinho vicino alla Salernitana?

Da qualche tempo i numeri non sono più dalla sua parte e i sei mesi di inattività potrebbero essere pesanti, ma Gervinho è l’ultima idea di una società che cercherà di fare il possibile, durante queste ultime ore di calciomercato, per rinforzare la squadra e renderla competitiva nella lotta per non retrocedere.

Parliamo della Salernitana del direttore sportivo Walter Sabatini che fu il primo direttore italiano di Gervinho, ai tempi della Roma. Ora il dirigente granata sta cercando di sondare la disponibilità – e soprattutto la voglia – dell’ala ivoriana nel tornare in Italia e cercare di essere ancora una volta decisivo.