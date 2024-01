È il nuovo Kakà e lo prendono direttamente da Madrid | Pioli, ennesimo capolavoro dall’algoritmo: pronta la #22

Il Milan pesca di nuovo dal Real Madrid: dopo Brahim Diaz, in rossonero arriva il nuovo Kakà. Pronta per lui la maglia numero 22 che fu del brasiliano.

Pronto a scendere in campo contro il Bologna di Thiago Motta nel match che, questa sera (sabato 27 alle 20.45) chiuderà il quadro degli anticipi della 22esima giornata di campionato in Serie A, il Milan di Stefano Pioli guarda anche al calciomercato e vola a Madrid per chiedere in prestito al Real di Florentino Perez quello da molti è già considerato il nuovo Kakà.

Un profilo, quello attualmente militante tra le file dei Blancos, che, per caratteristiche e ruolo, ricorda a grandi linee proprio il fuoriclasse brasiliano. Un fuoriclasse che, nella sua prima parentesi in rossonero (2003-2009) ha vinto da protagonista uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per club.

Sei trofei di squadra ai quali vanno ovviamente aggiunti quelli individuali rappresentati dal Pallone d’Oro e dal Fifa World Player assegnatigli nel dicembre 2007 in virtù delle straordinarie prestazioni offerte soprattutto in Champions League nella stagione 2006-2007.

Un’edzione, quella, alla quale il Diavolo partecipò partendo dai preliminari a causa della penalizzazione di 30 punti inflittagli in seguito alle sentenze relative a Calciopoli. Una penalizzazione che, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, portò i i meneghini a concludere la Serie A 2005-2006 in seconda posizione (rispetto alla seconda conquistata sul campo) alle spalle di Inter e Roma.

Milan, un altro prestito dal Real Madrid: con Brahim Diaz è andata bene

Come detto, il Milan di Gerry Cardinale è pronto a prelevare in prestito dal Real Madrid quello che da molti addetti ai lavori è considerato il nuovo Kakà. Un prestito che, qualora andasse in porto, sarebbe il secondo nel giro di quattro anni dopo quello di Brahim Diaz datato agosto 2020.

Un prestito, quello del duttile centrocampista spagnolo, che molto è stato apprezzato dai tifosi rossoneri i quali, nelle annate 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, hanno potuto godere della tecnica e della classe di un giocatore che, seppur con pochi gol, ha partecipato in maniera determinante alla conquista dello scudetto di due anni fa e al raggiungimento delle semifinali di Champions League lo scorso anno.

Milan, Arda Guler può arrivare in prestito subito: per il turco non c’è spazio al Real Madrid

Acquistato a titolo definitvo dal Fenerbahçe lo scorso 6 luglio, mediante un’operazione da 20 milioni di euro più dieci di bonus, l’avventura di Arda Guler al Real Madrid potrebbe essere già giunta ai titoli di coda. Impiegato in appena due occasioni, per un totale di 67 minuti complessivi, il giovane talento turco è pronto a fare le valigie per andare a cercare maggiore fortuna altrove.

Una fortuna che, infortuni permettendo, il classe 2005 nato ad Ankara potrebbe ritrovare nel Milan di Stefano Pioli che, intenzionato a prelevarlo inizialmente in prestito, potrebbe garantirgli subito quello spazio finora mai avuto in Spagna dove, anche a causa dei troppi infortuni, non ha potuto dimostrare di valere i 30 milioni di euro che solo un anno fa Florentino Perez ha versato per lui nelle casse del Fenerbahçe. La trattativa tra Blancos e rossoneri è già in corso, nei prossimi giorni dovremmo saperne di più.