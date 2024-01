Ti abbiamo venduto al miglior offerente | Colpani, chiamata da Galliani: UFFICIALE il trasferimento all’estero

La chiamata di Adriano Galliani è arrivata, per Andrea Colpani una notizia inaspettata, il giocatore del Monza si trasferisce all’estero

Tre punti che servivano molto per l’umore di una squadra in leggera flessione. Le due pesanti sconfitte consecutive, prima in casa contro l’Inter e poi sul campo dell’Empoli, avevano messo apprensione a Raffaele Palladino e il Monza era chiamato a una risposta d’orgoglio nel successivo impegno di campionato contro il Sassuolo. A decidere la sfida il ritorno alla rete di Andrea Colpani, al settimo sigillo stagionale.

Il fantasista, nel giro anche della Nazionale italiana, non andava a segno dallo scorso novembre. Un tiro letale in diagonale che consente ai brianzoli di salire a quota 28 punti in classifica, distaccandosi di ben dieci lunghezze dal terz’ultimo posto.

Un Monza grande contro le piccole. Gli scontri diretti contro le rivali alla salvezza sono stati spesso vinti dai lombardi che si sono quasi assicurati la permanenza in Serie A per la seconda stagione consecutiva, per la gioia della dirigenza e della tifoseria.

Una rosa costruita dal direttore sportivo Adriano Galliani riuscendo a creare il giusto mix tra giocatori d’esperienza e giovani in rampa di lancio che Palladino si dice felice di allenare, provando ad affrontare alla pari anche le squadre di vertice.

Andrea Colpani incredulo, trasferimento all’estero e firma già avvenuta

Andrea Colpani sta acquisendo sempre più leadership all’interno dello spogliatoio e potrebbe essere stato il primo ad essere avvertito della partenza del suo compagno di reparto, Mirko Maric, che saluta Monza dopo aver segnato solo un goal in dieci presenze, sul campo del Cagliari.

Per l’attaccante croato il passaggio al club del proprio Paese, il Rijeka, in prestito. Una cessione inevitabile dopo che i brianzoli hanno ingaggiato due nuovi giocatori offensivi, Djuric, arrivato dal Verona, e Zerbin, che ha ben impressionato nel Napoli durante la Supercoppa italiana.

Il Monza splendida sorpresa della Serie A, salvezza quasi raggiunta con largo anticipo

Un Monza che ha confermato l’ottimo rendimento espresso durante la sua prima esperienza in Serie A e che potrebbe migliorare il proprio piazzamento in classifica al termine della stagione in corso.

Merito di un ambiente in cui si lavora con serenità, di un allenatore giovane ma preparato, già adocchiato dalle Big del campionato, di una squadra compatta e che non rinuncia al gioco.