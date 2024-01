Incredibile scambio al tramonto del mercato | Di Lorenzo all’Inter: Marotta sta architettando l’impossibile

Inter, pazza idea Di Lorenzo: Marotta studia il colpo e si prepara a soffiare il terzino della Nazionale al Napoli di De Laurentiis.

Tornata in Italia nei giorni scorsi dopo aver vinto l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia, l’Inter di Simone Inzaghi pone la testa al campionato e mette nel mirino l’importantissimo match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, valevole per la 22esima giornata di Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Artemio Franchi, che i nerazzurri saranno ovviamente chiamati a vincere per tenersi in scia della Juventus di Massimiliano Allegri, passata al comando la settimana scorsa grazie al successo ottenuto sul campo del Lecce di Roberto D’Aversa.

Un successo che, in attesa di Inter-Atalanta che verrà recuperata il prossimo 28 febbraio, ha permesso ai bianconeri di scavalcare in classifica i nerazzurri, i quali scenderanno in campo a Firenze conoscendo già il risultato della partita della Vecchia Signora che, tra poche ore, ospiterà l’Empoli di Davide Nicola in occasione dell’anticipo pomeridiano della 22esima giornata.

Una sfida, quella dell’Allianz Stadium, che non dovrebbe rappresentare un grosso problema per Vlahovic e compagni i quali, sperando in un exploit della Viola, puntano a confermarsi in cima alla graduatoria con un potenziale vantaggio di quattro punti che, qualora si concretizzasse, metterebbe non poca pressione al gruppo del presidente Zhang.

Inter, si valuta la cessione di Dumfries: l’olandese piace al Manchester United

Legato all’Inter dall’agosto 2021 da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Denzel Dumfries potrebbe dire addio ai colori nerazzurri la prossima estate. Relegato in panchina nelle due sfide di Supercoppa Italiana contro Lazio e Napoli, il terzino destro olandese potrebbe volare in Premier League al termine della stagione.

Su di lui avrebbe infatti prepotentemente messo gli occhi il Manchester United della famiglia Glazer che, stando a quanto rivelato nelle scorse ore dal tabloid The Sun sarebbe intenzionato a proporre al presidente Zhang uno scambio con Aaron Wan-Bissaka il quale, ormai da tempo nella lista dei desideri dell’ad meneghino, Beppe Marotta, farebbe sicuramente comodo alla corsia destra di Simone Inzaghi.

Inter, pazza idea Di Lorenzo: Marotta prepara lo scippo al Napoli

Messa in conto la possibilità di veder partire Dumfries al termine della stagione, l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta studia già i possibili colpi da mettere a segno durante la sessione estiva di trattative che scatterà molto probabilmente il prossimo 1 luglio.

Colpi che, sebbene le finanze meneghine non permettano grosse manovre, potrebbero veder approdare clamorosamente all’ombra nerazzurra della Madonnina, Giovanni Di Lorenzo. Un terzino destro forte ed esperto, l’attuale capitano del Napoli, che, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2028, potrebbe decidere di cambiare aria dopo cinque ottimi anni passati alle pendici del Vesuvio. Cinque anni caratterizzati, tra le altre cose, dalle vittorie della Coppa Italia nella stagione 2019-2020 e dello scudetto in quella 2022-2023.