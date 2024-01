Il Milan lo pagò quanto Pulisic+Chukwueze | Ora Marotta lo riporta in Serie A: nuovo tradimento a Milano

Marotta pronto a riportare l’ex Milan in Serie A. L’Inter si prepara ad accogliere una vecchia conoscenza rossonera. Si può chiudere già nei prossimi giorni.

Il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna di Thiago Motta nell’anticipo serale di sabato 27 gennaio non ha modificato più di tanto la classifica del Milan di Stefano Pioli. Saldamente in terza posizione con 46 punti, i rossoneri hanno infatti un tranquillissimo vantaggio di dieci lunghezze sul quarto posto dell’Atalanta.

Dieci punti dalla quarta posizione, che scendono a otto se consideriamo il distacco dalla cima della classifica occupata attualmente dall’Inter di Simone Inzaghi. Una società, quella nerazzurra, con la quale il Diavolo ha spesso datto vita non solo a incontri memorabili sul rettangolo verde, ma anche a trattative che nel corso degli anni hanno visto vari giocatori trasferirsi da Milanello ad Appiano Gentile e viceversa.

Giocatori come Giuseppe Meazza, Aldo Serena, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Christian Vieri, Antonio Cassano, Hakan Calhanoglu e tanti altri ai quali, considerando anche quelli che hanno vestito entrambe le casacche pur non passando direttamente dall’una all’altra squadra, potrebbe presto aggiungersi una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Una vecchia conoscenza, con un passato più o meno recente tra le file del Diavolo, che potrebbe fare sicuramente comodo alla Beneamata del presidente Zhang, impegnata nella lotta scudetto con la Juventus di Massimiliano Allegri e prossimamente negli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

L’ex Milan brilla in Turchia: tripletta nell’ultimo match di Super Lig

Con un passato recente in Serie A con la maglia del Milan, in Turchia è tornata a brillare la stella di una vecchia conoscenza del club rossonero. Una vecchia conoscenza, di ruolo attaccante, che, attualmente militante tra le file dell’Istanbul Basaksehir, nelle scorse ore ha raggiunto la doppia cifra nella Super Lig turca grazie alla tripletta rifilata al Konyaspor.

Tre gol, che hanno permesso alla formazione bluarancio di ribaltare l’iniziale svantaggio di due reti, che hanno consentito, a loro volta, all’ex bomber del Diavolo di salire a quota dieci marcature in campionato. Dieci marcature che valgono, ora come ora, la quinta posizione nella classifica cannonieri, rispettivamente a meno sei e meno tre dagli ex Inter, Edin Dzeko, primo con 16 gol, e Mauro Icardi, terzo con 13.

Inter, idea Piatek dall’Istanbul Basaksehir: il polacco come perfetto vice Lautaro

Balzato agli onori della cronaca grazie alle tre reti rifilate al Konyaspor nell’ultimo match di Super Lig, Krzysztof Piatek potrebbe clamorosamente tornare in Serie A a distanza di poco meno di un anno dalla fine della sua esperienza alla Salernitana. Un ritorno nel massimo campionato italiano che, stando a quanto trapelato nelle scorse ore, potrebbe concretizzarsi in favore del’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, pronto a riportare all’ombra della Madonnina l’ex bomber, tra le altre, di Genoa, Milan e Fiorentina.

Qualora la trattativa tra Biscione e Istanbul Basaksehir andasse realmente in porto, il classe ’95 polacco sbarcherebbe ad Appiano Gentile con l’ovvio compito di far rifiatare, di tanto in tanto, Lautaro Martinez al quale, vista l’inefficienza di Arnautovic e Sanchez, Inzaghi ha spesso chiesto di fare gli straordinari. Nelle prossime ore dovremmo sicuramente saperne di più.