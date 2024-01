Fanno come Holly e Benji, ma allenati da Sarri | Lo porta direttamente Kamada, sponsor a sorpresa per il colpaccio

Ancora un giapponese in casa Lazio: dopo Kamada, un altro rinforzo dal Sol Levante. Firma vicinissima. Sarri pronto a schierarlo subito.

Reduce dall’amara esperienza in Supercoppa Italiana, terminata alle semifinali a causa della pesante sconfitta per 3-0 contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Lazio di Maurizio Sarri pone di nuovo la testa al campionato e si prepara a ospitare il Napoli di Walter Mazzarri in quello che, insieme a Fiorentina-Inter (domenica 28 alle 20.45), è il big match della 22esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Olimpico domenica alle 18.00, che vedrà affrontarsi due formazioni in corsa per un posto in Champions League, separate in classifica da appena due punti. Rispettivamente a meno uno e meno tre dal quarto posto della Fiorentina, biancocelesti e azzurri dovrebbero dare vita a un match vibrante ed entusiasmante in cui si spera non prevalga la paura di perdere.

Un pareggio, infatti, servirebbe poco a entrambe le compagini che, sebbene comunque vicine alla zona Champions, non vogliono correre il rischio di veder aumentare il proprio distacco dalla quarta posizione la quale, visto il difficile impegno casalingo della Viola contro il Biscione, potrebbe essere, a seconda dei casi, conquistata o avvicinata prepotentemente proprio questo fine settimana.

Forti del fattore campo, i capitolini partono leggermente favoriti sui partenopei i quali, sconfitti in casa nella gara d’andata giocata al Maradona lo scorso 2 settembre (reti di Luis Alberto, Zielinski e Kamada), proveranno a ricambiare il favore all’Olimpico domenica pomeriggio.

Lazio, si attende ancora Kamada: il giapponese ha fin qui deluso le aspettative

Ingaggiato a parametro zero dalla Lazio lo scorso 4 agosto, dopo quattro stagioni più che buone all’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada, nonostante la grande considerazione da parte di Maurizio Sarri, ha fin qui deluso tutte quelle che erano le aspettative della vigilia.

Autore del gol vittoria nella sfida vinta al Maradona il 2 settembre 2023 contro il Napoli allora guidato da Rudi Garcia, del giapponese si ricorda poi solo un assist a Luis Alberto nel match perso 3-1 a Torino contro la Juventus il successivo 16 settembre. Da lì in poi, infatti, tante anonime presenze in campo e nessuna nei tabellini delle partite a cui ha preso parte.

Lazio, idea Tomiyasu dall’Arsenal: l’ex Bologna può arrivare subito

Impegnata nella corsa al quarto posto, negli ottavi di finale di Champions League e nelle semifinali di Coppa Italia, la Lazio del presidente, Claudio Lotito pone lo sguardo al calciomercato e mette nel mirino una vecchia conoscenza del massimo campionato italiano.

Una vecchia conoscenza della Serie A rispondente al nome di Takehiro Tomiyasu che, attualmente legato all’Arsenal da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe sbarcare all’ombra biancoceleste del Colosseo già nei prossimi giorni. Una trattativa, che dovrebbe essere indirizzata verso un prestito con diritto od obbligo di riscatto che, qualora andasse in porto, vedrebbe il ritorno nel Bel Paese del forte difensore giapponese, passato, come molti sicuramente ricorderanno, dal Bologna ai Gunners per 20 milioni di euro più tre di bonus nell’estate 2021.