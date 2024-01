Kean è rotto? Ve lo sostituiamo noi | Clamoroso Marotta: si inserisce nella trattativa, prova a venderlo all’Atletico

Salta il trasferimento di Kean in Liga, Marotta si inserisce nella trattativa con una contropartita per avere uno stipendio in meno da pagare.

Sembrava ormai fatta per il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid ma l’affare è saltato al momento delle visite mediche. L’attaccante italiano ha sostenuto i test in Spagna ma non potrà aggregarsi alla rosa guidata da Diego Simeone. Le condizioni fisiche non sono state ritenute inappropriate per consentire il trasferimento. Nelle ultime ore i due club si sono di nuovo seduti a un tavolo per definire un nuovo accordo ma senza riuscirci.

Il centravanti è fermo dalla metà del mese di dicembre, da prima del match che ha visto i bianconeri bloccati sul pari a Genova. I Colchoneros non sarebbero disposti ad attendere il suo recupero e cercano una punta già pronta a debuttare.

Il problema è alla tibia. Il prestito secco era stato concordato con una spesa di circa 500mila euro da versare nelle casse bianconere, senza il diritto di riscatto. Un problema in più per la Juventus che dovrà sostenere il proprio giocatore nella fase di riabilitazione.

Max Allegri, nel frattempo, ha dato spazio a Yildiz che si è imposto nell’attacco bianconero, motivo in più per spingere la dirigenza a quest’operazione che riguardava il prestito di Kean, che era nel mirino anche della Fiorentina, ancora in cerca di un rinforzo nel reparto offensivo.

Arnautovic all’Atletico Madrid al posto di Kean, la pazza proposta di Marotta

A sorpresa, Beppe Marotta potrebbe proporre Marko Arnautovic all’Atletico Madrid, deluso dal suo rendimento una volta tornato in campo. L’attaccante austriaco, arrivato a Milano la scorsa estate dopo diverse stagioni da protagonista a Bologna, non sta fornendo l’apporto atteso in termini di reti.

Le incognite sono i tempi stretti per definire questa trattativa, dato che il calciomercato invernale chiude questo giovedì alle ore 20 e il fatto che sarà proprio l’Atletico il prossimo avversario dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League e, nel caso, Arnautovic avrebbe il dente avvelenato e darebbe il 110% per fare uno scherzetto alla sua ex squadra.

L’attacco nerazzurro, tra un Taremi che arriva e un Sanchez che se ne va

In entrata l’Inter si è quasi assicurata le prestazioni di Taremi dal prossimo luglio a parametro zero. Il centravanti iraniano lascia il Porto e prova l’esperienza della Serie A, dopo essere stato a lungo nel mirino dei cugini del Milan.

Potrebbe partire invece Alexis Sanchez e questo aprirebbe le porte a un nuovo colpo per i nerazzurri in attacco. Piero Ausilio e Marotta mediteranno sul profilo più adatto.