Rischia uno stop di 6 mesi | Mazzarri, tegola a centrocampo: Zielinski ai titoli di coda, a breve l’annuncio

Arriva l’ennesima brutta notizia per il Napoli in questa stagione. Mazzarri non riesce davvero a trovare pace.

Le differenze tra il Napoli che ha dominato il campionato nella passata stagione e vinto il terzo Scudetto della storia e quello balbettante e alquanto disastroso di questa, sono diverse e non possono ridursi ai soli addii di Spalletti, Giuntoli, Kim e Lozano, anche se queste quattro sono state assenze che si sono sentite parecchio.

A Napoli pare davvero sia cambiato il Mondo rispetto ad un anno fa, sotto tutti i punti di vista. Così, oltre ad un gruppo che è sembrato molto più sfilacciato e meno compatto, soprattutto con Garcia, rispetto a quello che mostrava di essere con Spalletti, è venuta meno anche la qualità nella manovra della squadra e nelle giocate che continuano a non venire a meraviglia come l’anno scorso.

A gennaio ha salutato anche un altro dei protagonisti dello Scudetto, Elmas che è stato ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro e, inoltre, il Napoli non ha mai potuto contare, o quasi, sui due protagonisti principali della straordinaria cavalcata della scorsa stagione: Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo ha avuto un sacco di vicissitudini, tra litigi e grane sul rinnovo, ma anche gli infortuni e la Coppa d’Africa che lo hanno limitato; il secondo, invece, pare il fratello gemello e molto meno forte del calciatore che abbiamo ammirato soltanto qualche mese fa.

Anche Piotr Zielinski non ha reso come ci si attendeva e sperava. Il polacco, inoltre, non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con la società e a giugno lascerà Napoli. Negli ultimi tempi ha rifiutato ogni proposta per un possibile prolungamento anche perché sembra abbia già trovato un accordo di massima con l’Inter che lo ha prenotato per la prossima stagione.

Zielinski ai ferri corti con l’ambiente

Ovviamente questa è stata una notizia che non è stata presa bene dai tifosi del Napoli che ora chiedono alla società e all’allenatore di tenerlo in panchina, o addirittura fuori rosa, da qui a fine stagione. Secondo molti il polacco ormai tira indietro la gamba e non forza nei contrasti con gli avversari e si sta impegnando poco proprio perché sa che andrà via.

Voci che sono già state smentite, ma resta il fatto che il futuro prossimo di Zielinski al Napoli non prevede una sua titolarità. Mazzarri, infatti, ha dimostrato di poter dare molto più equilibrio alla squadra con la difesa a tre e probabilmente insisterà con il 343 o 3421.

Nuovo modulo Napoli, non c’è più spazio per Zielinski

Modulo che non prevede la presenza di Zielinski, con la mezzala di inserimento o il trequartista del 433/4231 che viene sacrificata per un difensore in più. Il centrocampo titolare si baserà quindi su due uomini soltanto che saranno Lobotka e Anguissa, con il secondo ancora impegnato in Coppa d’Africa ed al momento sostituito da Cajuste.

Oltre allo svedese, però, la prima alternativa a centrocampo sarà rappresentata dal belga Dendoncker che il Napoli ha appena acquistato in prestito dall’Aston Villa. Quattro calciatori per due ruoli, quindi, più Demme, con lo spazio per Zielinski che si riduce ulteriormente anche in virtù del fatto che De Laurentiis ha anticipato i tempi e, andando a prendere Traoré dal Bournemouth, si è già assicurato il sostituto ideale del polacco.