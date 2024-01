Clamoroso ritorno in Serie A: Lucio | Trattativa conclusa nonostante l’età, spesi 2mln per acquistare il suo erede

Ha giocato nell’Inter, nella Juventus e nel Bayern Monaco ed ora in Serie A arriva finalmente un suo erede.

All’inizio del secolo, nel primo decennio che va dagli anni ’00 agli anni ’10, è stato sicuramente uno dei difensori centrali più apprezzati del panorama calcistico europeo e mondiale. Ha vinto tutto e lo ha fatto da protagonista, soprattutto con le maglie del Bayern Monaco, dell’Inter e della Nazionale brasiliana.

Stiamo parlando di Lucimar Ferreira da Silva, in arte Lucio, difensore centrale brasiliano soprannominato Cavalo – in italiano Cavallo – soprattutto per via delle sue lunghe leve, della falcata pesante, ma anche della grande velocità che lo contraddistingueva.

Lucio era anche un calciatore che aveva due abilità molto marcate che lo distinguevano dalla maggior parte degli altri difensori centrali. Era molto abile nel gioco aereo e nei contrasti, aveva il vizietto del gol; ma soprattutto aveva una certa abitudine a salire palla al piede e a lanciare con precisione i compagni. Qualità, queste, che hanno convinto i suoi allenatori a schierarlo anche davanti la difesa.

Dopo aver vinto il Mondiale in Giappone e Corea del 2002 con la maglia del suo Brasile, ma nello stesso anno aver subito la tremenda delusione di aver perso Campionato, Coppa di Germania e Bundesliga, ad un passo dal trionfo con il Bayer Leverkusen, Lucio passa al Bayern Monaco dove vince in terra tedesca, ma soprattutto arriva nel 2009 all’Inter.

Lucio, gli anni in Italia ed il ritiro

La prima stagione è subito trionfale e porterà allo storico Triplete con Mourinho in panchina, poi Lucio comincia a fare un po’ di fatica ed accetta il passaggio alla Juventus nell’estate del 2012. A Torino troverà ancora più difficoltà, giocherà soltanto quattro partite e a dicembre rescinderà il contratto con i bianconeri per tornare in patria.

In Brasile continuerà a divertirsi e a giocare addirittura fino al 2020 quando, il 29 gennaio, all’età di 41 anni, annuncia il ritiro dal calcio giocato. Nello stesso campionato, però, ora sembra essere sbocciato definitivamente il suo erede che in queste ore è vicinissimo al passaggio ufficiale alla Juventus.

Juve, ecco chi è il nuovo Lucio che sbarcherà a Torino

Si tratta di Pedro Felipe, difensore 19enne che arriverà in bianconero dai brasiliani del Palmeiras. L’operazione è già stata chiusa in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro. Il ragazzo, classe 2004, è alto 1.90, ed è in questo fondamentale che ricorda Lucio, ed è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria.

Approdato al Palmeiras soltanto un anno fa ha messo in mostra tutte le sue doti negli ultimi mesi. Proprio come Lucio fa del colpo di testa e della velocità, nonostante un fisico imponente, i suoi principali punti di forza. Pedro Felipe arriverà a Torino per integrarsi con la Next Gen di Brambilla in Serie C e poi, in estate, la società deciderà il da farsi, con la possibilità concreta di un prestito in Serie A o in Serie B per permettergli di maturare esperienza.