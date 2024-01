Boateng, ma quale Salernitana? | L’ha chiamato il fratello: firma in Serie A per la big, vuole tornare a vincere in Europa

L’ex campione di Bayern Monaco e Nazionale tedesca continua ad essere molto chiacchierato in sede di calciomercato.

Uno dei nomi più chiacchierati di questa finestra invernale di calciomercato è sicuramente quello di Jerome Boateng. Il centrale tedesco, ormai 35enne, è stato accostato più volte alla Salernitana del Presidente Iervolino, ma a meno di una settimana dalla fine della sessione di mercato ancora non si è arrivati ad alcun accordo.

Il nome di Jerome Boateng è sicuramente uno di quelli che possono far sognare i tifosi, soprattutto a livello mediatico e di entusiasmo per via di una carriera che parla da sola, ma lascia sempre tanti dubbi dal punto di vista dell’affidabilità e delle garanzie che il centrale tedesco può dare in questo momento.

Il ragazzo, infatti, al di là della carta d’identità che comunque non è nemmeno troppo datata, è rimasto svincolato dopo l’esperienza a Lione e quindi non gioca una partita ufficiale dallo scorso maggio. Parecchi mesi di inattività, quindi, per un calciatore che non ha mai avuto nell’esplosività e nell’agilità i suoi punti di forza.

Lo spessore e la caratura del giocatore, però, non possono essere messe in discussione. Boateng, infatti, è stata una colonna portante del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Con il club bavarese ha giocato per 10 anni e ha vinto praticamente tutto, compresa una Champions League nel 2020, mentre con la rappresentativa della sua Nazione ha collezionato 76 presenze, alzando al cielo anche la Coppa del Mondo in Brasile nel 2014.

Boateng, continua il pressing della Salernitana

Nell’estate del 2021, poi, dopo aver terminato l’esperienza con il Bayern Monaco, passò a parametro zero al Lione, dove ha disputato due stagioni tra alti e bassi e anche diversi problemi fisici. A giugno 2023 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club francese ed è rimasto svincolato. Situazione che non si è sbloccata in tutti questi mesi, nonostante diverse voci di mercato.

Ora, ci sarebbe la Salernitana che vorrebbe portarlo in Italia per provare a raggiungere una salvezza che al momento sembra davvero complicata. Il presidente Iervolino ha confermato l’interesse per l’ex Campione del Mondo, anche per regalare un colpo importante ai propri tifosi un po’ delusi dall’attuale stagione.

Mercato, non solo la Salernitana. Una big su Boateng

Per arrivare al difensore tedesco, però, c’è bisogno prima di una cessione e quindi di liberare un posto in difesa. L’indiziato numero uno è Lovato. Secondo l’esperto di mercato Gianluca di Marzio solo se uscisse il centrale ex Verona potrebbe arrivare Boateng. Nelle ultime ore, però, si sta facendo strada un’altra ipotesi che porta sempre in Italia.

Il Milan, infatti, come è risaputo, cerca un difensore, ma sta avendo difficoltà nel chiudere le trattative per i calciatori a cui si è interessato. Così come successo per Jovic in estate, quindi, i rossoneri, se non dovessero riuscire a portare a Milanello uno degli obiettivi di mercato, potrebbero rifugiarsi sullo svincolato Jerome Boateng nelle ultime ore di mercato. Ipotesi, questa, caldeggiata anche dal fratello dell’ex Bayern Monaco, Kevin Prince che da ex milanista ha voluto consigliare la sua ex squadra.