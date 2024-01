Questo non è il mercato del pesce | Lotito, la cifra di vendita è da record: Immobile rimane senza compagno

Brutta notizia per il capitano biancoceleste che non potrà contare su un importante calciatore per il resto della stagione.

Nella scoppiettante giornata ventidue di Campionato, la terza di ritorno, che si è disputata nell’arco dell’ultimo weekend, c’è stata una partita che ha deluso le attese e che ha mostrato due squadre che, almeno in questo momento, possono offrire poco allo spettacolo e ai cultori dell’estetica calcistica.

Lazio-Napoli, gara che si è disputata domenica sera alle 18 all’Olimpico, è terminata con uno scialbo 0-0, senza reti, quindi, ma anche senza particolari sussulti ed emozioni. Una partita in cui la noia l’ha fatta da padrona e i due allenatori hanno soprattutto pensato a non prenderle, piuttosto che a darle.

La paura di perdere ha prevalso sulla voglia di vincere ed il risultato è stato uno 0-0 quasi naturale. Delle due, però, quella che deve e può recriminare di più per un pareggio che poteva essere qualcosa in più, è la Lazio. Il Napoli di Mazzarri, infatti, oltre a giocare fuori casa, aveva parecchie assenze, ma in particolare ne aveva di più dei biancocelesti e alcune hanno pesato particolarmente.

Anche la stessa Lazio non poteva contare su due uomini fondamentali come Immobile e Zaccagni, ma per il resto la squadra era al completo e ha fatto vedere davvero poco dal punto di vista offensivo e qualitativo. In generale, però, è proprio la squadra di Sarri che stiamo vedendo in questa stagione a sembrare la brutta copia sbiadita di quella che abbiamo ammirato l’anno scorso.

Mercato, Sarri chiede rinforzi in attacco

La Lazio attuale fa una fatica incredibile a fare gol, ma soprattutto non riesce più nemmeno a creare tanti presupposti per farlo. Nelle ultime quattro gare ufficiali, infatti, i biancocelesti hanno segnato soltanto due reti, di cui una su rigore contro la Roma e, sia nel derby, sia nella sfida di Supercoppa contro l’Inter, sia nei due match di Serie A contro Lecce e Napoli, si sono contate con il contagocce le occasioni create.

Nella partita contro il Napoli, come detto, mancavano Immobile e Zaccagni, ma la sensazione è che la coperta della Lazio in fase offensiva sia davvero corta. Zaccagni e Felipe Anderson non sono gli stessi della passata stagione, ed il secondo inoltre a fine stagione saluterà la Capitale; Pedro non può che essere schierato part-time ed anche lui ha i mesi contati in biancoceleste, Isaksen e Castellanos non convincono fino in fondo ed hanno realizzato, in due, soltanto tre reti.

Mercato Lazio, salta l’opzione Cambiaghi

Non è un caso che Maurizio Sarri abbia chiesto rinforzi, soprattutto in quella zona, al presidente Lotito. Il profilo preferito del tecnico toscano è quello di Nicolò Cambiaghi dell’Empoli. Il classe 2000, però, non si trasferirà a Roma, almeno non in questa finestra di mercato. La Lazio aveva offerto 8 milioni, mentre l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, ne chiede almeno 15. Il club toscano, inoltre, non vuole lasciar partire il calciatore prima della fine del prestito concordato con i bergamaschi.

Le alternative in quella zona del campo, ci sono, ma rappresentano tutte un ripiego. Soprattutto per una questione di età, infatti, Candreva, Rafa Silva ed El Ghazi, non convincono Sarri che vorrebbe un calciatore già pronto, ma anche giovane per cominciare a progettare un futuro senza Felipe Anderson e Pedro. In queste ultime ore, però, è spuntata l’alternativa a Cambiaghi: si tratta di Jack Clarke del Sunderland, talentuosa ala inglese che vale però già 15 milioni.