Lo ammetto: in Serie A tifo per loro | Sorpresa nel mondo del tennis, i fan di Sinner non se lo aspettavano

Anche i tennisti seguono il calcio e a volte sono anche tifosi sfegatati. Sorpresa per la fede di uno di loro.

Nel mondo del calcio, fin da quando sono cominciate ad esistere le fazioni di tifo organizzato, soprattutto negli stadi, si sono formate diverse rivalità che costituiscono il sale di questo sport, a volte anche la parte bella, ma troppo spesso, invece, degenerano in violenza ed atti deprecabili che non fanno bene allo sport in generale.

Le rivalità a volte sono costituite dall’odio sportivo e calcistico verso una squadra con cui ci si trova spesso a lottare per un traguardo importante, ma solitamente ed il più delle volte si forma per questioni territoriali e di vicinanza geografica. I derby tra squadre della stessa città, provincia o Regione sono le manifestazioni più accese tra due tifoserie avverse.

In Italia una delle rivalità più sentite, forse al primo posto in assoluto in questa speciale classifica, è quella tra romanisti e laziali. I tifosi di Lazio e Roma, nonostante spesso vivono nella stessa città e condividono gli stessi posti, hanno difficoltà a convivere, soprattutto a causa della loro fede calcistica. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, l’antagonismo è sano ed è fatto di sfottò, cori, striscioni e coreografie.

La competizione, però, a volte, soprattutto in passato, ha portato a violenza e scie di sangue che hanno provocato morti, anche all’interno dello stesso Stadio Olimpico, o alla necessità di rinviare per questioni di ordine pubblico la stracittadina più sentita d’Italia. Per la stessa ragione, inoltre, il derby di Roma non si è potuto giocare in notturna o nei posticipi serali per tanto tempo.

Rivalità Lazio-Roma, spunta un insospettabile tifoso biancoceleste

L’ultimo derby tra Roma e Lazio, quello di inizio gennaio in Coppa Italia vinto dalla Lazio per 1-0 con rete su rigore di Zaccagni, è stato un esempio di quanto sia sentita la rivalità tra le due squadre. Tanta tensione in campo, tra giocatori e anche con l’arbitro, e tra le due panchine, tre espulsioni e risse accennate e sfiorate a fine partita. Infine, la bottiglietta di birra che ha colpito il giovane giallorosso Bove mentre usciva dal campo che poteva avere conseguenze ben peggiori.

La vittoria della Lazio in quell’occasione è stata festeggiata anche da un tifoso biancoceleste speciale, illustre, ma soprattutto insospettabile. Si tratta del tennista americano, Reilly Opelka che, a fine partita, per celebrare la vittoria della sua squadra nel derby, ha condiviso una stories sul suo Profilo Instagram contenente una foto dei giocatori biancocelesti che esultavano dopo il gol, inserendo contemporaneamente uno sfottò alla Roma e ai suoi tifosi: “Daje Lazio. Romanista mac and cheese”.

Dal tennis al calcio, la grande fede di Opelka

Un post che fa capire quanto il tennista americano sia tifoso della Lazio e quanto gli sia poco simpatica, per usare un eufemismo, l’altra squadra della Capitale. Molti, soprattutto tra i tifosi di Jannik Sinner che conoscono Opelka perché ha vinto un doppio ad Atlanta con l’altoatesino, sono rimasti sorpresi da questa fede calcistica molto particolare e insospettabile.

Opelka è conosciuto tra gli appassionati di tennis. Ha vinto quattro tornei ed è stato anche numero 17 nel ranking ATP, prima di un infortunio serio a polso ed anca che lo ha messo fuori gioco per un po’. Il tennista americano a novembre era tornato per un challenger, ma non ha partecipato agli Australian Open perché ancora non si sentiva pronto. Anche per questo ha potuto seguire la sua Lazio da casa sua negli Stati Uniti ed esultare per il derby vinto.