Simeone, colpo di scena: firma per i rivali di sempre | Pronto il prestito con diritto: fa tutto parte del piano di ADL

Simeone dice addio al Napoli: a un passo dalla chiusura la trattativa coi rivali di sempre. Firma vicinissima e titolarità garantita.

Pronto a scendere in campo contro la Lazio in quello che, insieme a Fiorentina-Inter, è senza alcun’ombra di dubbio il big match della 22esima giornata di campionato in Serie A, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare con attenzione il mondo del calciomercato in questi giorni che precedono la chiusura ufficiale della sessione invernale di trattative.

Una sessione invernale che, come tante altre squadre, la società partenopea ha sfruttato per rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Una seconda parte di stagione durante la quale gli azzurri di Walter Mazzarri saranno necessariamente chiamati a risalire la classifica, che li vede attualmente in nona posizione a meno cinque dal quarto posto dell’Atalanta.

Un quarto posto che, date l’abissale distanza dalla vetta e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, rappresenta l’obiettivo minimo da conquistare per salvare una stagione che, iniziata col tricolore stampato sul petto, rischia ancora di terminare senza alcun risultato positivo.

Non accedere alla nuova Champions League sarebbe infatti un fallimento nel fallimento per un club che solo un anno fa festeggiava meritatamente il terzo scudetto della sua storia. Uno scudetto, atteso da ben 33 anni, arrivato al termine di un’annata pressoché perfetta, chiusa al primo posto con ben 16 punti di vantaggio sulla seconda posizione della Lazio.

Napoli, quattro colpi in entrata per aiutare Mazzarri

Uscita sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana disputata lunedì a Riad contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Walter Mazzarri è sicuramente tra le squadre che maggiormente si sono rinforzate durante la finestra invernale di trattative.

Una finestra invernale di trattative che, tra il 5 e il 26 gennaio, ha visto approdare all’ombra del Vesuvio quattro elementi rispondenti ai nomi di Pasquale Mazzocchi (a titolo definitivo dalla Salernitana), Hamed Traoré (in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Bournemouth), Cyril Ngonge (a titolo definitivo dall’Hellas Verona) e Leander Dendoncker (in prestito gratuito con diritto di riscatto dall’Aston Villa).

Napoli, Simeone verso la Salernitana: partenopei pronti a chiedere lo scambio con Dia

In gol contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana giocata a Riad giovedì 18 gennaio, Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni per trasferirsi in prestito alla Salernitana del presidente, Danilo Iervolino.

Visti i recenti arrivi di Hamed Traorè e Cyril Ngonge, rispettivamente da Bournemouth ed Hellas Verona, l’argentino starebbe infatti seriamente prendendo in considerazione la possibilità di legarsi al club granata attualmente guidato da Pippo Inzaghi. Un club, quello al momento ultimo in classifica, al quale il Napoli è pronto a chiedere, in vista della prossima stagione, Boulaye Dia il quale, valutato intorno ai 18 milioni di euro, potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio proprio mediante uno scambio con Simeone. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.