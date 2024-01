Vlahovic, fu il tuo peggior nemico | Ma Giuntoli se ne è innamorato: lo compra anche con un crociato rotto

L’attaccante bianconero che ha ripreso a segnare con regolarità potrebbe presto avere un compagno di reparto che due anni fa gli procurò un dispiacere.

Proprio quando sembrava che il rapporto con l’allenatore si fosse ormai rotto e l’esperienza alla Juventus non avrebbe portato più nulla di buono e positivo, lui ha avuto un sussulto di orgoglio ed è tornato ai livelli realizzativi che ha dimostrato già di avere, ma soprattutto alla continuità di rendimento che tutti si aspettavano.

Eh sì, perché quando esattamente due anni fa, a ventuno anni appena, la Juventus sborsò circa 80 milioni di euro alla Fiorentina per acquistarlo, tutti pensavano che Dusan Vlahovic fosse, Haaland a parte, il giovane attaccante potenzialmente più forte nel panorama europeo, ma soprattutto quello su cui puntare per gli anni a venire.

La Juventus se lo assicurò mettendo a segno un colpo fragoroso ma, dopo un grandissimo inizio e i tanti gol nei primi mesi, sono poi arrivati periodi bui ed un anno e mezzo difficile, tra infortuni, noie muscolari e voci di un possibile addio. Il suo carattere e la sua insofferenza in campo, inoltre, ha fatto porre molti dubbi, ai più, sulla sua tenuta mentale e psicologica.

Proprio nel momento di maggior bisogno, però, con la Juventus in piena lotta Scudetto con l’Inter, Dusan si è sbloccato ed ha ricominciato a segnare con regolarità, mostrando finalmente la sua capacità di essere continuo e decisivo. Nelle ultime cinque di campionato sono arrivati sei gol e un assist, nonché due doppiette consecutive che lo hanno messo addirittura davanti a Cristiano Ronaldo nella classifica delle gare consecutive con marcatura multipla.

Vlahovic, bomber ritrovato per la lotta scudetto

Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus, quindi, si godono il bomber ritrovato, augurandosi che questo sia il vero Dusan. Così come lo conobbero nel periodo in cui fu acquistato, proprio due anni fa, quando segnò al debutto sia in Serie A che in Champions League. In quest’ultima competizione, infatti, riuscì a lasciare subito il segno con un gol meraviglioso in casa del Villareal nell’andata degli ottavi di finale.

I bianconeri non riuscirono comunque a passare il turno e lo 0-3 subito allo Stadium dal Sottomarino Giallo nella gara di ritorno, estromise Vlahovic e compagni dalla Champions League, ancora una volta agli ottavi di finale. Le prime lacrime della competizione per il serbo, quindi, arrivarono per colpa del Villarreal e di un giocatore giovane che cominciava a far vedere tutta la sua classe e le sue potenzialità: Yeremi Pino.

Mercato, porte girevoli in casa Villarreal

Ala sinistra di fantasia di nazionalità spagnola, classe 2002, ha stregato diversi osservatori in giro per il Mondo, tra cui la Juventus e Cristiano Giuntoli che hanno messo gli occhi su di lui da tempo. Ad ottobre però si è procurato un terribile infortunio, con la rottura del crociato che lo terrà lontano dai campi di gioco almeno per il resto di questa stagione.

Anche per questa ragione il Villarreal è corso ai ripari sul mercato e, dopo l’arrivo di Guedes, è vicino per chiudere con l’ala senegalese del Marsiglia, Ismaila Sarr. Questo aprirebbe anche le porte ad una cessione futura di Pino con la Juventus che potrebbe compiere un’altra operazione alla Djalo, prendendo quindi il calciatore adesso, e nonostante l’infortunio, per anticipare la concorrenza e, nel caso dell’esterno spagnolo, risparmiare anche sul prezzo del cartellino.