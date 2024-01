20 milioni per un abbonato all’infermeria? | Commisso, l’affare sembrava fatto ma è saltato tutto: controfferta folle

La Fiorentina era pronta ad offrire una cifra importante per un calciatore della Serie A, ma poi è saltato tutto.

Dal suo arrivo in città e con le cifre investite per l’acquisto del club ed il suo mantenimento si è riaccesa una piazza che da sempre può essere considerate una delle più focose e con maggiore vitalità del nostro calcio. Firenze e i fiorentini sono sempre stati un popolo ed un tifo caldo, appassionato e affezionato ai colori viola e a chi li indossa.

Negli ultimi anni, inoltre, dopo alcune stagioni difficili e in cui la squadra si è trovata anche a lottare per non retrocedere, la squadra ha ricominciato a fare risultati importanti, ad offrire un calcio godibile e a far divertire i propri tifosi.

Soprattutto da quando sulla panchina viola si è seduto Vincenzo Italiano, poi, la Fiorentina ha centrato l’Europa per due anni consecutivi, andando vicinissima a vincere anche un trofeo nella passata stagione, con le due finali poi perse, rispettivamente di Coppa Italia e Conference League, contro Inter e West Ham.

Un trofeo che manca da tempo e che non è arrivato per un soffio, ma che la squadra proverà a riconquistare, ancora una volta, in questa stagione. Stagione che ha visto la delusione della semifinale persa nella Final Four di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ma che vede la Fiorentina ancora in corsa in tutte le competizioni.

Fiorentina, tra mercato e “Viola Park”

In Serie A i viola sono infatti al quarto posto e sognano una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League; in Conference sono già agli ottavi di finale del torneo ed in Coppa Italia si sono qualificati, per il terzo anno consecutivo – traguardo mai raggiunto nella storia del club – alle semifinali.

La squadra è viva più che mai, insomma, ed il merito è anche di una proprietà che continua ad investire, senza fare debiti ed in maniera virtuosa. Oltre ai soldi spesi sul mercato, infatti, è sicuramente un fiore all’occhiello del nostro calcio la costruzione del “Viola Park”, bellissima sede societaria in cui è nato anche un centro pieno di campi di allenamento e palestre.

Mercato, il retroscena estivo su Baldanzi e la Fiorentina

Tornano al mercato, però, la società continua a guardare ai giovani. Un obiettivo dichiarato è Tommaso Baldanzi, fantasista classe 2003 dell’Empoli. La Fiorentina ci ha già provato durante l’estate scorsa quando, secondo il Corriere dello Sport, arrivò ad offrire alla famiglia Corsi la cifra di 15 milioni più tre di bonus per portarlo a Firenze. Nella trattativa era stato inserito anche un calciatore come parziale contropartita.

L’Empoli rifiutò l’offerta della dirigenza viola e l’affare non andò in porto. A gennaio la Fiorentina non ci ha riprovato anche per i tanti problemi fisici che stanno condizionando la stagione dell’Under 21 azzurro. L’appuntamento, però, è soltanto rimandato con appuntamento nel corso della prossima estate, quando Commisso tornerà sicuramente alla carica per Baldanzi.