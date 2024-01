UFFICIALE: c’è la rottura del crociato | Tutta la delusione di Allegri: tecnicamente e umanamente una perdita enorme

Il pupillo di Max Allegri ha subito un grave infortunio, la rottura del crociato rischia di far saltare il resto della stagione e gli Europei al giovane talento.

Proprio non ci voleva. Contro l’Empoli nell’ultima partita di campionato è arrivato un passo falso che complica la corsa Scudetto della Juventus, proprio alla vigilia dello scontro diretto contro l’Inter, corsara a Firenze grazie al solito guizzo di bomber Lautaro Martinez e all’errore su calcio di rigore commesso da Nico Gonzalez che ha certificato il nuovo sorpasso in vetta alla classifica dei nerazzurri.

Contro i toscani una gara subito in salita a causa dell’espulsione avvenuta a metà del primo tempo di Milik per un brutto fallo commesso a centrocampo. Nonostante l’inferiorità numerica è arrivato il vantaggio, siglato da Dusan Vlahovic, ancora una volta a segno in questo positivo mese di gennaio.

Ma proprio quando la partita sembrava essere in cassaforte è arrivato il bel tiro dalla distanza del giovane talento Baldanzi che ha consentito agli uomini di Davide Nicola di uscire imbattuti dall’Allianz Stadium, un tassello in più per la corsa alla salvezza.

L’amaro in bocca anche da parte di Max Allegri che non si è detto pentito di aver scelto nell’undici titolare l’attaccante polacco, preferendolo a un Yildiz in splendido stato di forma. Una decisione tecnica che è costata cara al tecnico livornese.

Coman, dall’esordio con Allegri in panchina al nuovo infortunio

Il desiderio di lanciare i giovani ha sempre contraddistinto la parentesi bianconera di Allegri, sin da quando, nel debutto sulla panchina juventina, fece esordire uno sconosciuto Coman, diventato poi uno dei talenti più puri della Nazionale francese.

L’attaccante esterno si è poi trasferito al Bayern Monaco e ha subito nello scorso weekend un grave infortunio nel match vinto dai bavaresi in Bundesliga contro l’Ausburg. Per lui una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo terrà lontano dal terreno di gioco per le prossime settimane, in attesa di una diagnosi più chiara da parte dello staff medico dei tedeschi.

La Juventus, un cantiere di giovani talenti, da Pogba a Yildiz

Se nella prima gestione targata Allegri i giovani che erano esplosi erano stati, appunto, Coman e Pogba, in questa stagione la rosa bianconera dispone di un maggior numero di Under 23 che hanno trovato spazio in prima squadra, partendo spesso da titolari.

Yildiz è solo l’ultimo gioiello lanciato da Max, protagonista in questo primo mese del 2024 di ottime prestazioni, capace di trovare anche un ottimo feeling con i compagni di reparto.