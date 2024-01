Pronto Mister? Sono Leo Messi | Pioli, chiamata dagli Stati Uniti: chiesto il permesso per tesserarlo

Telefonata dagli Stati Uniti per Stefano Pioli: Messi vuole come compagno di squadra l’attaccante del Milan. C’è il sì del tecnico rossonero.

Reduce da una striscia di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare di campionato disputate, il Milan di Stefano Pioli si prepare a ospitare il Bologna di Thiago Motta nell’anticipo serale della 22esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro domani (sabato 27 gennaio) alle 20.45, che i rossoneri proveranno ovviamente a portare a casa per dare seguito all’ottimo rendimento fatto registare nell’ultimo mese. Un rendimento che, eslcusa la sconfitta interna contro l’Atalanta dello scorso 10 gennaio, che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, vede i meneghini tra le formazioni più in forma del momento.

Uno straordinario momento di forma, quello del Diavolo, confermato dal terzo posto in classifica occupato con ben undici di punti vantaggio sulla quarta posizione della Fiorentina che, potenzialmente a meno otto (i viola recupereranno il proprio match della 21esima giornata contro il Bologna il prossimo 14 febbraio) non desta, almeno per ora, alcuna preoccupazione al gruppo lombardo.

Un gruppo che, se non fosse stato per qualche scivolone di troppo, avrebbe sicuramente potuto competere per la conquista dello scudetto il quale, distante attualmente sette punti (la Juventus è prima con punto di vantaggio sull’Inter che però deve recupare la gara della 21esima giornata contro l’Atalanta) sembra ormai essere un affare a due tra Vecchia Signora e Biscione.

Milan, anche il Nottingham Forest scarica Origi: il belga verso gli Stati Uniti

Mandato in prestito dal Milan al Nottingham Forest lo scorso 2 settembre, l‘avventura in Inghilterra di Divock Origi sembra essere già giunta ai titoli di coda. In campo con la maglia dei Tricky Trees in appena nove partite di Premier League, per un totale di 177 minuti complessivi, il belga è pronto fare le valigie per volare oltreoceano.

Stando infatti a quanto sta trapelando in queste ore, sull’ex Liverpool e Lille sarebbe forte l’interesse del Los Angeles Fc che, nonostante il pessimo rendimento del giocatore nel massimo campionato inglese, è pronto a prelevarlo dal Diavolo mediante la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro. La trattativa è avviata, ora si punta a trovare un accordo che si spera possa arrivare nei prossimi giorni.

Milan, non solo il Los Angeles Fc: su Origi anche l’Inter Miami di Messi

Scaricato anche dal Nottingham Forest, dopo aver deluso completamente al Milan lo scorso anno, la carriera di Divock Origi potrebbe presto ripartire dagli Stati Uniti. Dopo una prima parte di stagione alquanto deludente in Premier League, l’ex Liverpool potrebbe a breve volare in Mls per legarsi al Los Angeles Fc.

Una società, quella californiana, che, al lavoro già da giorni per trovare un accordo col Milan di Gerry Cardinale sarebbe stata recentemente ostacolata dall’inserimento dell’Inter Miami di David Beckham, pronta a un assalto dell’ultimo minuto che, qualora andasse in porto, vedrebbe il classe ’95 finire in un gruppo, quello rosanero, comprendente mostri sacri come Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez e Jordi Alba.