Ti spediamo in Arabia e ti è andata pure bene | Tradì la fiducia di Simone Inzaghi, ora va a svernare coi cammelli

Il suo errore fu fatale e da quel momento Simone Inzaghi non ha più fiducia in lui, adesso sarà ceduto in Arabia Saudita, nuova avventura per lui

Simone Inzaghi non ha ancora nel proprio curriculum la vittoria dello Scudetto. Specializzato nella conquista della Coppa Italia e della Supercoppa, come ha dimostrato anche settimana scorsa in Arabia nella finale contro il Napoli, il tecnico prova a rompere la maledizione nella stagione in corso, la terza da quando siede sulla panchina nerazzurra. La rivale principale è la Juventus di Max Allegri che ha sorpreso per la costanza del rendimento con una media punti che non si vedeva dalla precedente esperienza in panchina a Torino del tecnico livornese.

Il prossimo weekend a San Siro va in scena il Derby d’Italia, mai così decisivo ai fini del titolo nazionale anche se poi ci saranno ancora quindici partite da disputare e una sconfitta potrebbe non incidere nella classifica conclusiva.

Un Inter che ha fatto tesoro degli ultimi mesi in crescendo della passata stagione, con il raggiungimento della finale di Champions League, per partire con la stessa convinzione e forza nel nuovo campionato e guardando sempre tutti dall’alto.

Una rosa in parte rivoluzionata a causa di sostituzioni necessarie date le partenze di Marcelo Brozovic a centrocampo, di Edin Dzeko e Romelu Lukaku in attacco e di Sommer in porta ma Beppe Marotta è riuscito a trovare interpreti alla loro altezza.

L’errore fatale di Radu costò uno Scudetto, adesso il portiere vola in Arabia

Uno Scudetto che Simone Inzaghi ha assaporato già due anni fa, soffiato dal Milan al foto-finish. Decisivo il derby perso con la doppietta di Oliver Giroud e alcuni punti persi per stradi, come a Bologna a causa del grave errore di Ionut Radu, chiamato a prendere il posto di Handanovic, indisponibile.

Quella sera segnò anche Marko Arnautovic, adesso nella rosa interista. Per il portiere classe 1997, attualmente in Inghilterra al Bournemouth, il possibile approdo all’Al-Shabab nel campionato saudita, con il club che pensa al romeno, costretto a correre ai ripari dopo l’infortunio del sudcoreano Seung-gyu Kim, che settimana scorsa si è rotto il legamento crociato del ginocchio.

Per Radu l’occasione di riscattare le ultime stagioni difficili

Radu è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter che lo ha mandato a giocare in prestito in Serie B, al Genoa, a Cremona, in Francia all’Auxerre e in questa prima parte di stagione in Premier League dove ha disputato solo due partite da titolare.

Ancora nel pieno della sua carriera, il portiere è in cerca di riscatto e di continuità in un club che possa puntare su di lui. L’occasione di trasferirsi in Arabia potrebbe consentire lui di dimostrare di essere ancora un portiere di assoluto livello.