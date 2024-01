Ti va di farci da commissario tecnico? | Mourinho, la chiamata che non ti aspetti: è pronta la panchina della Nazionale

José Mourinho torna subito in panchina. Dopo l’esonero dalla Roma, il tecnico portoghese è pronto a diventare il commissario tecnico della Nazionale.

È passata poco più di una settimana dalla notizia dell’esonero di José Mourinho da parte della Roma. Una notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di martedì 16 gennaio, che ha creato non poco scompiglio nell’ambiente giallorosso.

Un ambiente, quello capitolino, che appena due giorni prima aveva visto la squadra incassare la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, arrivata per mano del Milan di Stefano Pioli, trionfante per 3-1 grazie alle reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez.

Due debacle di fila, quelle rimediate contro rossoneri e biancocelesti, che hanno probabilmente fatto spazientire la famiglia Friedkin la quale, visto il pesante ritardo dalla zona Champions, ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra, il classe ’63 portoghese.

Un tecnico, l’ex Inter e Real Madrid, al quale va comunque il grande merito di aver condotto la Roma alla vittoria della prima edizione della Uefa Conference League nella stagione 2021-2022. Un trofeo, quello conquistato il 25 maggio 2022 grazie alla vittoria sul Feyenoord nella finale di Tirana, ancora oggi l’unico riconosciuto dall’Uefa presente nelle bacheche di Trigoria.

Mourinho, il Napoli ci pensa: De Laurentiis pronto a sostituire Mazzarri con l’ex Roma

Esonerato dalla Roma, come detto, lo scorso 16 gennaio, per José Mourinho è già tempo di pensare al futuro. Un futuro che, stando alle incessanti voci circolanti in questi giorni, potrebbe vedere il tecnico portoghese al lavoro ancora in Serie A la prossima stagione.

Una stagione, quella 2024-2025, che il 61enne lusitano potrebbe iniziare clamorosamente sulla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe affidargli l’incarico di allenatore della prima squadra in sostituzione di Walter Mazzarri, il cui ruolo di traghettatore, salvo eventuali sorprese, dovrebbe esaurirsi al termine dell’annata corrente.

Mourinho, non solo il Napoli: anche l’Algeria strizza l’occhio al tecnico portoghese

Finito recentemente nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis, Josè Mourinho attende con ansia di ricevere una nuova panchina dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Roma. Una nuova panchina che, stando a quanto trapelato in queste ore, potrebbe arrivare presto da una nazionale tristemente in crisi di risultati.

Una nazionale, precisamente l’Algeria, che, fresca di eliminazione dalla Coppa d’Africa a causa dell’ultimo posto nel gruppo D alle spalle di Angola, Burkina Fasu e Mauritania, sarebbe alla ricerca di un tecnico esperto e di spessore che possa prendere il posto di Djamel Belmadi, esonerato poche ore fa dalla federazione algerina proprio a causa del pessimo rendimento nella massima competizione continentale. Mourinho accetterebbe sicuramente volentieri di allenare una selezione nazionale, ma tra il dire e il fare, come si è soliti dire, c’è di mezzo il mare.