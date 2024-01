Mi hanno offerto la numero 4 | Spinazzola, ‘tradimento’ inaspettato: addio a De Rossi ma rimane in Serie A

Leonardo Spinazzola vicino all’addio alla Roma: il terzino lascia la capitale e cambia maglia. Il suo sostituto piace a una big di Serie A.

La vittoria interna di sabato scorso contro l’Hellas Verona di Marco Baroni, insieme al successo ottenuto mercoledì in amichevole a Riad contro l’Al-Shabab di Igor Biscan, ha portato una graditissima ventata d’aria fresca in casa Roma.

Una boccata d’ossigeno necessaria come il pane, che il nuovo tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, sfrutterà per preparare con ritrovata serenità il match esterno contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, in programma lunedì alle 20.45.

Una sfida, quella dello Stadio Arechi che chiuderà il quadro della 22esima giornata di campionato in Serie A, che i capitolini saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per dare seguito a quanto di buono fatto la settimana scorsa, ma anche, e soprattutto, per tenersi in scia di quella zona Champions League, ad oggi il principale obiettivo stagionale della famiglia Friedkin.

Un obiettivo, attualmente distante due punti, al quale la Lupa dovrà restare vicina in queste settimane che precedono il recupero della 21esima giornata da parte di Bologna, Fiorentina, Atalanta, Napoli e Lazio, non scese in campo, lo scorso fine settimana, a causa della disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Roma, Spinazzola verso l’Al-Shabab: il sostituto arriva dalla Turchia

Rigenerata dai due successi di fila contro Hellas Verona e Al-Shabab, la Roma della famiglia Friedkin guarda anche al calciomercato e mette nel mirino un terzino sinistro attualmente militante in Turchia che potrebbe prendere il posto del partente, Leonardo Spinazzola.

Un terzino sinistro rispondente al nome di Angelino che, finito ai margini al Galatasaray (il giocatore è in prestito dal Lipsia) potrebbe sbarcare all’ombra del Colosseo nei prosssimi giorni per sostituire l’ex Atalanta e Juventus, il quale sarebbe a un passo dal dire addio al club giallorosso per volare in Arabia Saudita dov’è forte l’interesse dell’Al-Shabab.

Napoli, occhi su Angelino: se Spinazzola non lascia la Roma, partenopei pronti a ingaggiare il terzino spagnolo

In prestito al Galatasaray, che non lo impiega da ottobre per non far scattare l’obbligo di riscatto dal Lipsia, Angelino è pronto a lasciare la Turchia per trovare maggiore fortuna in una nuova squadra. Una nuova squadra che, come detto, potrebbe essere la Roma di Daniele De Rossi, desiderosa di rinforzare la propria corsia sinistra visto l’imminente, almeno così pare, addio di Leonardo Spinazzola.

Un addio ai giallorossi, quello dell’esterno classe ’93, che, qualora non dovesse andare in porto, costringerebbe la famiglia Friedkin a rivalutare un po’ la situazione, con l’ingaggio di Angelino che, sebbene comunque possibile, subirebbe inevitabilmente un notevole ritardo. Un ritardo del quale potrebbe approfittare furtivamente il Napoli di Walter Mazzarri, pronto a inserire subito in rosa il classe ’97, al quale potrebbe essere conferita la maglia numero quattro che, da qui a qualche giorno, dovrebbe abbandonare la schiena dell’ormai dimenticato Diego Demme.