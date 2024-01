Clamoroso Allegri: rivuole indietro la Joya | Affare in dirittura d’arrivo, con lui per strappare lo Scudetto a Inzaghi

Il tecnico livornese è stato il primo e l’ultimo allenatore di Dybala alla Juventus. Tra loro c’è sempre stato un rapporto franco, ma tra alti e bassi.

Paulo Dybala arrivò alla Juventus nell’estate 2015 per circa 40 milioni di euro dopo essere esploso e aver fatto vedere tutta la sua classe e le sue potenzialità al Palermo. I bianconeri si aggiudicano la corsa al fantasista argentino che sceglie Torino anche perché in quel momento la Vecchia Signora è una delle squadre più importanti in Europa e arriva dalla finale di Champions persa contro il Barcellona.

La prima stagione di Dybala alla Juventus, però, si apre come peggio non poteva. I bianconeri hanno una partenza disastrosa e navigano, almeno fino ad inizio novembre, nella seconda parte della classifica, quasi in zona retrocessione. L’allenatore Massimiliano Allegri usa l’argentino con il contagocce e cerca di farlo inserire senza troppa fretta.

La Joya, però, è uno di quei calciatori che non può stare troppo tempo in panchina e lo dimostra subito diventando decisivo per la strepitosa rincorsa della Juventus che vince quasi un girone consecutivamente e compie una rimonta irresistibile che la porta in breve tempo al primo posto in classifica. Lui, a fine stagione, realizzerà 19 gol in campionato e 23 in 46 partite in tutte le competizioni.

Con Allegri il rapporto, da lì in poi, sarà pieno di alti e bassi. Le sue migliori stagioni saranno comunque con il tecnico livornese in panchina, ma i tanti acciacchi ed infortuni che cominciano a tartassare Dybala limitano sempre più l’importanza e la continuità del fantasista argentino che comincia a fare anche qualche panchina di troppo.

Dybala-Allegri, un rapporto pieno di alti e bassi

Il minimo storico del rapporto tra Allegri e Dybala, però, si raggiunge nella stagione 2021/2022 quando l’argentino si ritrova Max come allenatore dopo tre stagioni. L’attuale attaccante della Roma continua ad avere poca continuità a causa dei guai muscolari e l’allenatore pare sia decisivo anche nella scelta del club di non rinnovargli il contratto.

In autunno del 2022, quando è già alla Roma, durante un’intervista, Dybala parla del rapporto con Allegri e ammette che i due ormai si parlavano poco, avevano idee assai diverse sul gioco del calcio e che c’era stato qualche litigio. Poi ammette anche che il tecnico livornese era comunque stato fondamentale per la sua crescita, ma le sue parole creano una forte polemica.

🇦🇷 La #Juve definirà nelle prossime ore i dettagli dell'operazione #Barido. Il suo arrivo in Italia con la famiglia potrebbe esser già possibile nel corso della prossima settimana. ✅ Due conferme: arriverà subito (e non a giugno) e sarà aggregato alla #JuveU16 di mister Grauso.… https://t.co/AdzLKH6a2Z — Mirko Di Natale (@_Morik92_) January 26, 2024

Juve, ecco la nuova Joya

Certo è che per Allegri, Dybala è stato fondamentale, almeno nei suoi primi anni di Juventus. Ora, in casa Juventus sta arrivando un altro argentino, ma molto giovane e futuribile di cui probabilmente sentiremo parlare nei prossimi anni. Si tratta di Francisco Barido, talento classe 2008 del Boca Juniors.

Il ragazzo, considerata la nuova Joya, sarà integrato all’Under 16 bianconera ed il suo arrivo in Italia, insieme alla famiglia, potrebbe avvenire durante la prossima settimana. Un colpo in prospettiva quindi per la Juventus che si assicura quello che viene considerato il talento più cristallino degli ultimi anni della Cantera del Boca.