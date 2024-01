Ti riporto da dove ti ho preso | Commisso durissimo col top player: non ha gradito il suo atteggiamento

La stagione della Fiorentina si appresta a vivere settimane e mesi importanti e il Presidente vuole liberarsi di un calciatore della rosa.

Uno dei presidenti della nostra Serie A che fa più spesso parlare di sé per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua, ma anche per il suo ottimo operato, tra mercato, istituzioni e diplomazia, è sicuramente Rocco Commisso che da quando ha acquistato la Fiorentina non è mai mancato nel far sentire tutto il suo appoggio alla squadra, all’allenatore e ai giocatori.

Il patron italo-americano è riuscito nel corso degli anni a prendere una Fiorentina che veleggiava tra metà classifica e le posizioni più pericolose della nostra Serie A e a portarla costantemente in zona europea. Nella scorsa stagione, inoltre, i viola sono andati vicini alla conquista di un trofeo, con le due finali – Conference League e Coppa Italia – perse rispettivamente contro West Ham e Inter.

In questa stagione la squadra di Vincenzo Italiano, allenatore fortemente voluto da Commisso, ci riproverà dopo aver conquistato le semifinali di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo – cosa mai successa nella storia della Fiorentina – e la qualificazione, da prima nel proprio girone, agli ottavi di Conference League. Quest’anno, inoltre, i viola possono anche competere per il quarto posto che significherebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Non solo il campo, però. La rinascita della Fiorentina sotto la gestione Rocco Commisso è evidenziata anche dalla creazione del Viola Park, grandissimo ed innovativo centro di allenamento e sede societaria che è a tutti gli effetti un fiore all’occhiello delle strutture calcistiche presenti tra tutte le venti squadre della nostra Serie A.

Fiorentina, un mercato in attesa delle occasioni

Dopo aver investito parecchio nel mercato estivo, con l’arrivo soprattutto degli attaccanti Nzola e Lucas Beltran, ma anche di altri importanti elementi come Parisi, il portiere Christensen e Arthur, ora la dirigenza viola sta cercando di approfittare delle occasioni che si potrebbero presentare in questa complicata sessione invernale di calciomercato.

Occasione che il duo Pradé-Barone sono riusciti a cogliere, prendendo l’esterno destro Davide Faraoni, acquistato per una manciata di milioni dal Verona. L’ex Inter rappresenta la risposta al grave infortunio occorso a Dodò ad inizio stagione e l’alternativa a Kayode sulla fascia destra.

Mercato Fiorentina, i possibili movimenti in difesa

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio Belotti-Ikonè con la Roma, ma a tenere banco è anche la situazione relativa ai difensori. In estate è arrivato lo svincolato Yerry Mina dopo le esperienze al Barcellona e all’Everton. L’esperto e possente centrale colombiano, però, fin qui non ha mai convinto, ma soprattutto è stato impiegato con il contagocce da Italiano.

Alla Fiorentina sono arrivate richieste per Mina da Porto ed Olympiakos che, secondo quanto scritto dal Corriere Fiorentino, lo vorrebbero in prestito. I viola, però, accetterebbero soltanto una cessione definitiva o con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se dovesse partire Mina, poi, ci sarebbe spazio per un’operazione in difesa. Gli obiettivi principali della dirigenza sono Kiwior dell’Arsenal e Theate del Rennes.